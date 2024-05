熱帯夜もクールに快眠！アトム技研「アイスエナジー クールピロー」

アトム技研では、自社が展開する特殊低温保冷剤「アイスエナジー」の新商品として、夏の熱帯夜の睡眠を快適にするアイス枕「アイスエナジー クールピロー」を応援購入サービスサイト「Makuake」にて2024年5月1日(水)から販売開始されます。

アトム技研「アイスエナジー クールピロー」

「一般的なアイス枕は発熱時に使うものというイメージが強く、大人が日常使いをするにはやや抵抗がないだろうか?」そんな疑問を払拭する、大人の日常使いにふさわしい、保冷性能、フィット感、寝心地、デザイン性すべてにこだわったアイス枕です。

「アイスエナジー」は2020年の発売以来、保冷剤として初めてグッドデザイン賞を受賞するなど、デザイン性の高さとドライアイスの代替となる高い性能が評価され支持されています。

「アイスエナジー クールピロー」は、冷たさがもたらす快適な寝心地を追求し開発されました。

画期的なジャバラ構造 〜縦、横、折り曲げて、好みの形に自在に変化〜

フィット感を求めた結果生まれたのが5本のジェルを組み合わせたジャバラ構造です

体の形状に合わせて、形状をフレキシブルに変えることができます。

縦横どちらでも使用可能。縦使いは後頭部から肩までフィット。

広い面積を冷やしたい方におすすめの使い方です。

横使いは寝返りを打っても頭がずり落ちないサポート感を求める方に最適です。

端を折り畳んだり、曲げたり使い方は自由自在です。

硬さの違う5本のジェルが生むフィット感

「頭を支える部分は硬く、密着させたい部分は柔らかい方が寝心地が良い」

何度も実際に寝心地を確かめた末、保冷剤の硬さと重量は3種類を組み合わせた5本構造です。

硬さと容量の違うジェルが心地よいフィット感を生みます。

保冷剤:ハードタイプ400g(黒) 2本、ソフトタイプ350g(赤) 2本、ソフトタイプ200g(黒) 1本

一般的なアイス枕の約1.5倍 頭から肩まで冷やす大型

保冷剤総重量は1.7kg。

大きさは38cm×22cm。

大人の男性が使用するのに十分な大型アイス枕なので、肩まで広範囲に冷却可能です。

サーモグラフィテスト結果

吸水性と肌触りを追求した枕カバーつき

アイスエナジークールピローは触り心地が違います。

下着にも使われる接触冷感生地を採用。

布なので肌触りは抜群、しかも結露が出にくい吸水速乾生地を使用しています。

薄いのに寝具が濡れにくい構造に仕上g

接触冷感と吸水性が特徴のピローカバー

ピローカバー使い方

■熱帯夜の快眠を助ける保冷力!10℃以下を4時間以上、20℃以下を7時間キープ(※1)

同社テストでは、室温平均28℃の環境下で枕中央部の表面温度は4時間以上10度以下を維持、20度以下を7時間維持できます。

※1同社テスト環境によるデータ

保冷持続時間テスト

■使い方いろいろ。

発熱時はもちろん、スポーツやアウトドアでも!

寝苦しい真夏の睡眠時だけでなく、フィット感があるのでスポーツやアウトドアアクティビティ後のアイシングや手のひら保冷、発熱時の氷枕としても使用可能です。

色んなシーンで使えます

【Makuakeプロジェクト概要】

保冷のプロが性能・フィット感・デザイン性を追求。

細部までこだわり抜いた究極の氷枕

期間: 2024年5月1日(水)〜6月30日(日)

■リターンについて

(1)11,550円(税込):

【超早割】アイスエナジー クールピロー 1セット

一般販売予定価格16,500円(税込)の30%OFF!で提供 先着30名様

(2)14,850円(税込):

【早割早到着】アイスエナジー クールピロー 1セット

一般販売予定価格16,500円(税込)の10%OFF!で提供 先着150名様

(3)13,200円(税込):

【マクアケ割】アイスエナジー クールピロー 1セット

一般販売予定価格16,500円(税込)の20%OFF!で提供 先着1000名様

高級ギフトボックス入り

【製品概要】

商品名 :アイスエナジー クールピロー

種類 :保冷枕

サイズ :全体 380×220×50mm

カバー 463×225mm

保冷剤 200×55φmm

重量 :保冷剤 1,700g

セット内容 :<保冷剤>

ハードタイプ400g(黒) 2本、ソフトタイプ350g(赤) 2本、

ソフトタイプ200g(黒) 1本

<ピローカバー>

1枚

凍結所要時間:約6〜9時間

※上記時間は目安です。

冷凍庫の性能、環境により異なります。

保冷維持時間:10℃以下約4時間

※平均室温28℃の環境下にて商品単体温度を測定(同社内で実験)

※使用環境により異なります。

製造国 :日本

販売場所 :応援購入サービスサイト Makuake

*アイスエナジーは、アトム技研株式会社の登録商標です。

