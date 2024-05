エックスモバイル前橋店が、2024年4月25日(木)に群馬県内で初となる格安携帯キャリアX-mobile(エックスモバイル)の公式店舗としてグランドオープンしました。

格安SIMの契約、各種Wi-Fi取り扱い、スマートフォン・ゲーム機器の修理まで、地域の方のお役に立つサービスが提供されます。

エックスモバイル前橋店

店舗名 : エックスモバイル前橋店

所在地 : 〒371-0022 群馬県前橋市千代田町3丁目1-20

電話番号 : 0120-777-595

営業時間 : 10:00〜19:00

定休日 : 月曜日

今後さらなる市場拡大が見込まれる格安SIM通信費の節約の観点からも注目が集まっています。

しかし、格安プランは契約もサポートも「オンライン」中心であることが多く、「どのプランが合っているのか分からない」「初期設定の仕方が分からない」などユーザーは依然として契約にあたって不安を感じています。

エックスモバイルはこれに対応し、直接店舗で相談できる環境を提供することでサービスの透明性と利便性を高めることを目指しており、すでに全国170店舗以上の店頭で対面サービスを提供しています。

エックスモバイルの特長

とにかく「安い」エックスモバイルの特長はその安さです。

docomo回線利用、すべてのプランで5分以内の無料通話が付き、1GB 1,408円(税込)から!月間0GB〜50GBのプランの中から自分に合ったプランを選ぶことが可能です。

また自分にピッタリな料金プランが分からない方には、店舗にてスタッフが最適なプランを案内。

今利用中のスマートフォンから、電話番号も同じままで簡単に乗り換えが可能です。

写真や電話帳のデータはそのまま、SIMカードの挿し替えだけでその場で開通、簡単に利用開始ができます。

<法人契約も可能>

他社では対応が難しい法人契約にも柔軟に応じ、地域企業のニーズに合わせたカスタムサービスを展開。

出張サービスも承ります。

対応可能エリア:群馬県内

<著名人やブランドとのコラボレーション>

堀江貴文氏による「HORIE MOBILE」や「ホリエのWiFi」など、発信力のある著名人やブランドとコラボレーションをしたサービスやプランを提供。

通信サービスだけでなくプランごとのオリジナルコンテンツ等を通じ、エックスモバイルでしか体験できない、唯一無二のユーザー体験を提供します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 群馬県内初!エックスモバイル前橋店 appeared first on Dtimes.