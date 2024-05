愛犬と一緒に食事がしたい！ 犬OKなテラス席がある店15選

犬と一緒に楽しめるレストランの中でも、この時期に最高なテラスのあるお店を高橋綾子さんに紹介していただきました!

気候が良い季節になりました。外の風を感じながらごはんを食べたり、お酒を飲んだりする時間は幸せですよね。そこで、犬大好きなフードパブリシスト高橋綾子さんに、犬と一緒に楽しめるテラスがあるお店を教えていただきました!

1. 朝食におすすめ

THE TABLE(由比ヶ浜)

緑が多く爽やかなテラス 写真:お店から

高橋さん

由比ヶ浜から徒歩7分ほどのガーデンオーベルジュ「BIRD HOTEL」は約300坪の敷地面積の半分が緑で溢れている空間。その中にあるレストラン「THE TABLE」はダイニングエリアやラウンジ、最大100席のテラスを完備しています。ワンコと一緒にいられるテラスは鳥のさえずりが心地よく、時間を忘れるほど気持ちがいい。

写真:お店から

高橋さん

神奈川の食材を使った “カリフォルニアイタリアン”は、野菜やパスタに炭火焼きなど、食材の個性を活かした体が喜ぶ味わい。野菜&ささみのドッグプレートは人間が食べてもおいしかったです。

2. ランチにおすすめ

恵比寿 箸庵(恵比寿)

写真:お店から

<店舗情報>◆THE TABLE住所 : 神奈川県鎌倉市由比ヶ浜4-8-1TEL : 050-3200-0481

高橋さん

恵比寿駅から3分ほどなのに閑静で落ち着けます。「山芋の磯辺揚げ」や「モッツァレラだし巻き」など日本酒にもワインにも合うそば前が充実しています。おそばは毎日石臼でひいた手打ち、つゆも鰹節をその日の分だけ削って作る本格派。テラス席も広くてワンコも喜びます。

モッツァレラだし巻き 写真:お店から

THE ROSE(神泉)

日が当たって気持ちの良いテラス 写真:お店から

<店舗情報>◆恵比寿 箸庵住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-11-16 KDXレジデンスエビス 1FTEL : 050-5592-3865

高橋さん

オシャレな人で賑わう「THE ROSE」はドッグフレンドリーな本格イタリアンのお店です。一軒家レストランならではのルーフトップでBBQもでき、楽しみ方はさまざま。1Fにはフォトスペースもありスタッフさんが快く我が子との写真を撮ってくれます。3段ケーキが付くコースは記念日にぴったり!

3段ケーキ 写真:お店から

ヴァジ スパイス(代々木八幡)

写真:お店から

<店舗情報>◆THE ROSE住所 : 東京都渋谷区鉢山町13-16 MAISON ROSE 1F・2FTEL : 050-5456-7157

高橋さん

「塩麹チキン」や「ネパール山椒のキーマ」、黒胡麻ってカレーに合うんだと驚かされた「牡蠣クレソン」など、オリジナリティあるカレーは辛みとともにさまざまな味わいと香りが交錯し、一口ごとの味の変化にワクワクします。また「ビリヤニ」や「麻婆豆腐」、ジョージアの水餃子みたいな「ヒンカリ」といった一品料理にもファンが多いです。テラスだけでなく中にも一部ですがペットOKなテーブルがあります。

ヒンカリ 写真:お店から

サリーヒルズ(代官山)

写真:お店から

<店舗情報>◆ヴァジ スパイス住所 : 東京都渋谷区代々木5-63-10TEL : 03-6407-0772

高橋さん

春から秋はテラス席から予約が埋まるほど、まるで海外のリゾートにいるかのように心地が良いお店です。看板メニューの「しらす最中」をはじめとするシェフのセンスが炸裂する魚料理やパスタが絶品の、和やフレンチのエッセンスを感じさせるイタリア料理に長年通い続けるファンが多く、予約必須の超人気レストランです。

しらす最中 写真:お店から

サイタブリア ベイパーク グリル バー (豊洲)

広々としたテラス 写真:お店から

<店舗情報>◆サリーヒルズ住所 : 東京都渋谷区猿楽町26-2 f棟 2FTEL : 050-5593-7313

高橋さん

都内屈指のワンコ天国のおしゃれリバーサイドレストラン。ロケーション、雰囲気、料理、音楽、何もかもが非日常を感じさせます。これからの季節、マジックアワーでの「フィッシュアンドチップス」と「モヒート」は最高です!

フィッシュ&チップス 写真:お店から

エミリア(国立競技場前)

写真:お店から

<店舗情報>◆サイタブリア ベイパーク グリル バー住所 : 東京都江東区豊洲6-4-26TEL : 080-9179-5151

高橋さん

おいしいもの好きが集まるエリアで15年続くにはワケがある! 特にパスタは本場よりおいしいとイタリア人が通い詰めるほど。雰囲気もトラットリアさながらで、通りに面していないテラスにいるとここはイタリアかと錯覚しそうなくらいです。

パスタ 写真:お店から

3. カフェタイムにおすすめ

& OIMO TOKYO CAFE 中目黒店(中目黒)

写真:お店から

<店舗情報>◆エミリア住所 : 東京都渋谷区神宮前2-25-4 パストラーレ神宮前 1FTEL : 03-3402-5517

高橋さん

大手通販サイトで1位になった「蜜芋バスクチーズケーキ」で一躍有名になった「& OIMO TOKYO」初のイートインができるお店とあって大人気! スイーツはもちろんのこと、おいものフレンチフライやカレーなどお食事メニューもおすすめです。ワンコメニューもあり、熟成した焼き芋には普段人間の食べ物に見向きもしないうちのワンコが目の色を変えます。

蜜芋スイーツの3種盛り 写真:お店から

4. ディナーにおすすめ

SHE meguro (不動前)

写真:お店から

<店舗情報>◆& OIMO TOKYO CAFE 中目黒店住所 : 東京都目黒区青葉台1-14-4 CONTRAL nakameguro 1FTEL : 050-5570-8681

高橋さん

ハイセンスなお店でインテリアも食器も本当に素敵! 一番人気は20種類以上あるメニューから5品選ぶプリフィックスコース。名物は水餃子プラス4種の焼餃子の「5種の餃子食べ比べ」。ニラもニンニクも使わないのでそれぞれの味が明確で楽しい! 餃子以外の女子力高いモダンアジアン料理は何を食べても満足できるとリピーターが後を絶ちません。テラスは当日の電話予約のみ。

5種の餃子食べ比べ 写真:お店から

やきとり 嶋家(白金高輪)

写真:お店から

<店舗情報>◆SHE meguro住所 : 東京都品川区上大崎4-5-31TEL : 050-5589-0247

高橋さん

焼鳥も高騰する中、リーズナブルでこんなにおいしく熊野地鶏をいただけるとあって、焼鳥マニアからも一目置かれるお店です。部位ごとに異なる絶妙な火入れは見事としか言いようがなく、「むねとろ」や「ハラミ」「あずき」など他ではなかなかお見かけしない串や、「肉付き軟骨の唐揚げ」「自家製ハム」など一品料理も素晴らしい。ワンコ用にささみを出してくれる優しさにキュンときました。

写真:お店から

隠れ家焼肉 ニクノトリコ 六本木(六本木)

写真:お店から

<店舗情報>◆やきとり 嶋家住所 : 東京都港区南麻布2-7-25 ストーク麻布 1FTEL : 050-5594-1488

高橋さん

六本木駅徒歩5分の場所に1階は20席の大きなテーブルがある洞窟、2階は森と丘、屋上は芝生という想像を絶する世界観の焼肉店がここ。ワンコが入れるのは1階と屋上のみですがワンコ用のお肉もあり、一緒に焼肉を楽しめます。黒毛和牛をはじめ、能登牛や館ヶ森高原豚などお肉のグレードも高く、自家製タレで食べる「厚切り上タン」はとろけます。

厚切り上タン 写真:お店から

クラージュ(麻布十番)

写真:お店から

<店舗情報>◆隠れ家焼肉 ニクノトリコ 六本木住所 : 東京都港区六本木4-5-11TEL : 050-5593-1119

高橋さん

2022年度版「ゴ・エ・ミヨ 」で期待の若手シェフ賞を獲得した古屋聖良さんの料理と、伝説のサービスマンと呼び声の高い相澤ジーノさんセレクトのワインや日本酒ペアリングを、艶やかで高揚感のある空間で堪能できます。2024年のミシュランセレクテッドレストランにも選出された一流店なので本当にワンコもOKなのか聞くと「海外では普通です。ご家族ですから」と温かく迎えてくれました。

ワインとクラージュサンド 写真:お店から

スシエビス 恵比寿本店(恵比寿)

写真:お店から

<店舗情報>◆クラージュ住所 : 東京都港区麻布十番2-7-14 azabu275 1FTEL : 050-5595-4870

高橋さん

女子ウケする一品料理から本格江戸前寿司までリーズナブルでおいしいと人気のお店。特にいくら好きが泣いて喜ぶ「いくらカクテル」「極みユッケと雲丹いくらミルフィーユ」などの“映えメニュー”は必食! 5つあるテラス席は大型犬もOKという大型犬愛好家にとっては貴重なお店です。

極みユッケと雲丹いくらミルフィーユ 写真:お店から

5. バータイムにおすすめ

屋根裏のパリ食堂(中目黒)

出典:ぴえろさんさん

<店舗情報>◆スシエビス 恵比寿本店住所 : 東京都渋谷区恵比寿4-9-5 マンションニュー恵比寿 106TEL : 050-5868-3645

高橋さん

目黒川そばの住宅街にあり、まさに店名通り“屋根裏”のような雰囲気。ほとんどの人がオーダーする、「ラッテリア べべ カマクラ」直送の「ブラータチーズと生ハムと旬のフルーツの盛り合わせ」や「インカのめざめのフライドポテトとミモレット」など、ワインが飲みたくなるメニューが豊富です。ビストロというよりはイタリアンかな。

ブラータチーズと生ハム、ネクタリン 出典:Yuta_0911さん

Franky Hotel(恵比寿)

6階テラスバーカウンター 写真:お店から

<店舗情報>◆屋根裏のパリ食堂住所 : 東京都目黒区青葉台1-17-2 青葉台117ビル 3FTEL : 050-5872-2297

高橋さん

夜景デートにもってこいのお店。夜はいつ行っても混んでいるので、ここは早い時間に行くのがおすすめ。ワンコと一緒にぼーっと景色を眺めながらのタコスとモヒートは最高の時間です。

タコス 写真:お店から

<店舗情報>◆Franky Hotel住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-17-17 タイムゾーンテラスビル 5FTEL : 050-5869-7416

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:高橋綾子、食べログマガジン編集部

The post 愛犬と一緒に食事がしたい! 犬OKなテラス席がある店15選 first appeared on 食べログマガジン.