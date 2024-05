夏を楽しむ限定商品！かつ吉『特製冷やしかつ丼』

とんかつ専門店「かつ吉」は、夏季限定メニュー『特製冷やしかつ丼』を、2024年5月1日(水)より期間限定で提供中です。

※かつ吉渋谷店・かつ吉日本橋高島屋S.C.店・かつ吉新丸ビル店・かつ吉日比谷国際ビル店での限定販売

かつ吉『特製冷やしかつ丼』

特製冷やしかつ丼は「冷たく、美味しく、美しく」夏を楽しむ限定商品として心を込めて提供中。

お出汁はもちろん、お肉やお野菜のすべてを無化調製法で仕上がっています。

『特製冷やしかつ丼』とは

1. 伝統製法の揚げたて「とんかつ」を使用

かつ吉は創業65年を迎えるとんかつ専門店です。

とんかつは選りすぐりの国産銘柄豚を厚切りにし、低温のコーンサラダ油でじっくりと揚げます。

とんかつは揚げたてが最も美味しいです。

特製冷やしかつ丼にも揚げたてを使用します。

2. 冷たいご飯に夏のお野菜。

流水で洗った白米に冷たいお出汁を注ぎます。

揚げたての「とんかつ」を盛り付け、夏野菜(キュウリ、オクラ、とろろ)と薬味(みょうが、青しそ、ねり梅、山葵)で仕上げます。

ねり梅は和歌山県みなべの南高梅を2種類ブレンドします。

3. 氷の入った特製出汁

熱々のとんかつを氷の入った特製出汁で仕上げます。

お出汁は鹿児島県枕崎産の「鰹節」、北海道産「真昆布」、千葉県九十九里産の「煮干し」を用います。

お醤油は長野県安曇野で百年以上の歴史ある丸山味噌醤油醸造店さんの特製醤油を使用します。

「濃口と淡口」をブレンドします。

4. 販売価格

特製冷やしかつ丼 サラダ、お漬物付き(税込み)

※数量限定です。

売り切れの際はご容赦ください。

国産銘柄鶏 :[120g]2,200円 [150g]2,500円

国産銘柄豚ロース:[120g]2,400円 [特上ロース150g]3,000円

国産銘柄豚ひれ :[120g]2,600円 [特上ひれ150g]3,200円

5. 販売期間

2024年5月1日(水)〜9月30日(月)

※猛暑が長引いた場合は販売期間を延長する場合があります。

6. 販売店舗

(1) かつ吉渋谷店

東京都渋谷区渋谷3-9-10 KDC渋谷ビルB1F

(2) かつ吉新丸ビル店

東京都千代田区丸ノ内1-5-1 新丸の内ビルディング5F

(3) かつ吉日比谷国際ビル店

東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビルディングB1F

(4) かつ吉日本橋高島屋S.C.店

東京都中央区日本橋2-5-1 日本橋高島屋S.C.新館6階

