岡山県産の備中大納言小豆100％使用！倉敷プリン「あんこプリン」

倉敷美観地区の手作りプリン専門店「倉敷プリン」は、新商品となる「あんこプリン」を発売しました。

倉敷プリン「あんこプリン」

・商品名 :あんこプリン

・価格 :490円(税込)

・販売場所:倉敷プリン店舗

倉敷プリンHP:

https://kurashiki-pudding.com/

岡山県産の備中大納言小豆のみを使用した餡をたっぷりと使用したプリンです。

小豆の一粒一粒の風味を楽しめるあんこと濃厚なめらかなプリンの絶妙なバランスの味わいとなっています。

倉敷の観光のお供として、岡山の素材にこだわったプリンが楽しめます。

倉敷美観地区の手作りプリン専門店「倉敷プリン」は、遠方からお越しいただく旅行客の皆さんに、岡山・倉敷の魅力を知っていただき、旅の想い出の1ページとなってもらえるお店を目指して、オープン以来、地元ならではの素材を使ったプリンの開発に取り組み続けてきました。

果物など様々な名産の農作物がある岡山ならではの思い出として残るご褒美スイーツとして、岡山のフルーツなどにフォーカスした取り組みをシーズンごとに実施しています。

今回は岡山県産の備中大納言小豆にフォーカスを置いた、「あんこプリン」が発売されます。

小豆の3大産地とされる岡山県備中地域で育てられる備中大納言小豆は、繊細な甘さと上品な香りが特徴です。

またその見た目と希少性から“赤いダイヤ”とも呼ばれており、プリンの上にあんこをのせると、プリンの黄色の層とあんの赤黒く輝く2層の見た目も楽しめます。

備中大納言本来のおいしさを楽しめるよう、小豆は備中大納言のみで作られ、砂糖の甘さが控えめな粒あんを使用しています。

大粒なあんこは、皮が柔らかく食感の邪魔をせず、ホクホクした豆の食感と小豆本来のやさしい甘さが感じられ、プリンの卵と生クリームの濃厚でなめらかな甘さとコクとのバランスが絶妙な味わいを楽しめます。

倉敷プリンのイートインスペースは店舗2階にあり、階段を上がると目の前には大正レトロがコンセプトの空間が広がっています。

倉敷美観地区が栄えた大正時代をイメージされているので、ゆっくりと思いを馳せながら倉敷美観地区旅行の想い出に楽しい時間を過ごせます。

静かなブームになりつつあるあんこスイーツとして、全国のあんこ好きの方が倉敷に旅行をする際に、おすすめです。

