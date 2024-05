最大240Hzの高速リフレッシュレートのゲーミングモニター！FFF SMART LIFE CONNECTED「FFF-LD25G6」

FFF SMART LIFE CONNECTEDは、好評のIRIEゲーミングモニターシリーズから、最大240Hzの高速リフレッシュレートと1msの応答速度に対応したゲーミングモニター「FFF-LD25G6」を2024年4月30日より発売します。

FFF SMART LIFE CONNECTED「FFF-LD25G6」

製品名 :24.5インチゲーミングモニター

販売開始時期 :2024年4月30日出荷開始

型番 :FFF-LD25G6

JANコード :4589969401388

メーカー希望価格:35,000円(税込)

「FFF-LD25G6」は最大リフレッシュレート240Hz・応答速度1ms(MPRT有効時)の高いスペックを備えた24.5インチフルハイビジョン(1920×1080)のゲーミングモニターです。

スムーズな描写と臨場感のあるゲームプレイを可能とし、FPS/TPSなどの動きが激しいゲームに最適です。

AMD FreeSync、G-Syncテクノロジーに対応しているので、なめらかで美しいゲームプレイを楽しめます。

また、24.5インチのモニターは、eスポーツの公式大会で使われることも多く、自宅にも設置しやすいサイズ感のため、ゲーミングモニターを初めて購入される方にもおすすめです。

製品の特長

・240Hzの高速リフレッシュレート

1秒間に最大240フレームの描写が可能です。

なめらかな動きで映像を映し出し、臨場感のあるゲームプレイが楽しめます。

※最大240Hzのリフレッシュレート。

実際の性能は入力機器によって異なる場合があります。

・1msの高速応答速度

応答速度1ms(MPRT有効時)でゲームプレイを有利に進めることができます。

スピード感が重要なゲームで映像のブレを抑え、動きのあるグラフィックをくっきりと表現します。

・PlayStation5(R)との120Hz接続に対応

最新の家庭用ゲーム機を最高の画質で楽しめます。

※“PlayStation(R)”,“PlayStation5(R)”,“PS5(R)”および“PS5(R)ロゴ”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

・VAパネルによる圧倒的な「黒」を表現

黒が締まった力強い映像で、コントラスト比が高く、ゲームだけでなく映画やアニメなど映像鑑賞にも最適です。

・豊富なインターフェース/ケーブルホルダー

HDMI 2ポートとDPを搭載しており複数の対応機器を接続可能です。

HDMIケーブル付属で、お手元に届いてすぐに接続ができます。

さらに付属の着脱可能ケーブルホルダーがケーブル類をすっきりまとめます。

今回、同社WEBダイレクトショップにて特別価格23,600円(税込)、各WEBショッピングモールにて送料込み26,800円(税込)で販売開始されます。

