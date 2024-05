スナイデル ホーム「トゥイーティー」コラボルームウェア第3弾、パステルカラーのニットカーディガンなど

スナイデル ホーム(SNIDEL HOME)は、「トゥイーティー」とのコラボレーション第3弾を2024年5月16日(木)より全国発売。なお、ルクア大阪店では5月1日(水)より先行受注をスタートする。

スナイデル ホーム「トゥイーティー」コラボルームウェア第3弾

ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、アニメ『ルーニー・テューンズ』に登場する“黄色いカナリア”トゥイーティーを主役にしたスナイデル ホームの限定コレクション。その第3弾となる今回は、初となるサマーシーズンに向けたラインナップだ。トゥイーティーを彷彿とさせるイエローをはじめ、フェミニンなパステル調のピンクやブルーを組み合わせた。

“トゥイーティーの顔やハート”ボタンのニットカーディガン

ニットカーディガンは、一見シンプルだが、ボタンがトゥイーティーの顔やハート、ふわふわの雲などをモチーフにしたキュートなデザイン。ボリューム感のある肌ざわりのいいニットは、冷房対策にも活躍してくれそう。

アイスを持ったり、眠ったり…トゥイーティーを描いたプルオーバー

3色展開のニットプルオーバーは、それぞれに異なるポーズをとるトゥイーティーをあしらった。イエローは座ったポーズ、ピンクはアイスを持っているポーズ、そしてアイボリーはふわふわの雲の上で気持ちよさそうに眠っている。

このニットプルオーバーとセットで着こなすのは、ニット素材のショートパンツがおすすめ。裾にフリルをあしらったガーリーなデザインと、やさしい肌ざわりで、おうち時間をおしゃれ&快適に彩ってくれる。

総柄セットアップやヘアアクセサリーも

そのほか、ドット柄のレーヨン素材に、様々な表情を見せるトゥイーティーとロゴを散りばめた総柄のトップスやロングパンツ、キャッチーなイラストをプリントしたスウェットセットアップもラインナップ。ルームウェアと一緒に身につけたくなるヘアバンスやヘアターバンなどのグッズも展開する。



【詳細】

スナイデル ホーム「トゥイーティー」コラボレーション第3弾

発売日:2024年5月16日(木)

※ルクア大阪店では5月1日(水)より先行受注をスタート。受け渡しは5月16日(木)〜。

取扱い店舗:全国のスナイデル ホーム店舗、スナイデル ホーム公式オンラインストア、ウサギ オンライン ストア

価格例:

【Tweety】ニットカーディガン 9,240円

【Tweety】ニットプルオーバー 7,700円

【Tweety】ニットショートパンツ 6,820円

【Tweety】総柄開襟トップス 7,920円

【Tweety】総柄ロングパンツ 7,920円

【Tweety】ヘアバンス 3,520円



LOONEY TUNES and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)

