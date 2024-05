タレントで歌手の上地雄輔(45)が1日、自身のインスタグラムを更新し“日本のリチャード・ギア”に会ったことを報告した。

上地は「『アラ、ユーチャン』と振り返ったら私服のリチャード・ギアさんでした やはり素敵でした」とつづり、お笑いタレントの木村祐一と並んだ姿を投稿したもの。また「kimkimni Please take me to dinner!ギアにぃis dandy」と続けた。

木村は4月に、妻のタレント西方凌や子供たちと沖縄に移住を報告。また、痩せて髪形も変わったことで話題となっている。

フォロワーからは「珍しい2ショット!」「日本のリチャードギアもかっこいいけどゆーちゃんもとっても素敵」「リチャードギアさんにお食事招待されるといいですね」「キムにぃ!…すっかりスッキリイケオジのギアにぃになったのね」「雄ちゃんも ギアさんも カッコいい」などの声が寄せられていた。