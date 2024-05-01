北越急行はHK100形一般車両（2両）に「元祖イベント仕様車両デザイン」を施し、2024年5月4日（土）から運行を開始する。

塗装は雪の白さをベースとし、北越急行のイメージカラーである「赤」と「濃紺」をグラデーションにより表現したもの。

同社によると、この塗装は開業当初、車両が出来たときから採用されていたもので、復刻は2008（平成20）年以来という。復刻デザイン車両は普通列車に組み込まれ、毎日の運行に使用される。終了予定は未定。直近GWの運行計画も公表されている。

◆5月4日（土）

【上り】直江津16:07発（越後湯沢行）、直江津19:48発（越後湯沢行）

【下り】六日町14:50発（直江津行）、越後湯沢18:06発（直江津行）、越後湯沢22:24発（直江津行）

◆5月5日（日）

【上り】直江津6:57発（越後湯沢行）、直江津11:21発（越後湯沢行）、 直江津15:07発（越後湯沢行）、犀潟18:55発（六日町行）

【下り】越後湯沢9:14発（直江津行）、越後湯沢13:26発（直江津行）、越後湯沢17:10発（犀潟行）

◆5月6日（月）

【上り】直江津16:07発（越後湯沢行）、直江津19:48発（越後湯沢行）

【下り】六日町14:50発（直江津行）、越後湯沢18:06発（直江津行）、越後湯沢22:24発（直江津行）

※復刻デザインは2両編成のうち、六日町方。

※車両運用の都合で変更となる場合がある。

北越急行は新潟県南魚沼市に本社を置く第三セクターの鉄道事業者。六日町〜犀潟駅間59.5kmを結ぶ「ほくほく線」を運営する。かつては東京〜金沢間を結ぶメインルートに組み込まれており、北陸新幹線金沢開業まで特急「はくたか」を運行していた。

（イメージ写真：北越急行）