Kep1erがJapan 1st Album『Kep1going』のリリースを記念し、一夜限りのドローンショーを5月6日(月・祝)に開催することを発表した。500機のドローンで豊洲の夜空を輝かせるという。普段からKep1erを応援してくれるファンへ感謝の気持ちを込め、大切な思い出になるよう準備が進められているとの事だ。ドローンショーは観覧無料となる。詳細はKep1erオフィシャルサイトにてご確認を。

Kep1er Japan 1st Album 『Kep1going』



2024年5月8日(水)発売https://kep1er.lnk.to/EKBt62●通常盤 (CD)BVCL-1393 2,500円(税込)1. Straight Line2. Grand Prix3. We Fresh (Japanese ver.)4. Up! (Japanese ver.)5. WA DA DA (Japanese ver.)6. MVSK (Japanese ver.)7. Giddy (Japanese ver.)8. Galileo (Japanese ver.)9. Wing Wing10. I do! Do you?11. Sugar12. Don‘t Lose Your Smile13. WA DA DA (Japanese ver.)〜IMLAY Remix〜14. Daisy15. tOgether fOrever【封入内容】*初回仕様・通常ver.ランダムフォトカード2枚(全18種)・モノクロフォトランダム1枚(全3種)・ランダムピクチャーレーベル(全9種)・シリアルナンバー入りチラシ●初回生産限定盤A (CD+Blu-ray)BVCL-1390〜1391 / 6,500円(税込)1. Straight Line2. Grand Prix3. We Fresh (Japanese ver.)4. Up! (Japanese ver.)5. WA DA DA (Japanese ver.)6. MVSK (Japanese ver.)7. Giddy (Japanese ver.)8. Galileo (Japanese ver.)9. Wing Wing10. I do! Do you?11. Sugar12. Don‘t Lose Your Smile13. WA DA DA (Japanese ver.)〜IMLAY Remix〜14. Daisy15. tOgether fOreverBlu-ray「Kep1er JAPAN FAN MEETING “Fairy Fantasia”」※2023年10月28日(土) 第二部公演を一部編集して収録。1.Galileo2.THE GIRLS (Can’t turn me down)3.Shine (Kep1er Ver.)4.Back to the City5.Grand Prix【封入内容】・初回Aver.ランダムフォトカード2枚(全18種)・“Fairy Fantasia” ver.ランダムフォトカード1枚(全9種)・シリアルナンバー入りチラシ●初回生産限定盤B (CD+60P歌詞ブックレット)BVCL-1392 4,500円(税込)1. Straight Line2. Grand Prix3. We Fresh (Japanese ver.)4. Up! (Japanese ver.)5. WA DA DA (Japanese ver.)6. MVSK (Japanese ver.)7. Celebrate8. Highlight9. Cruise10. Giddy (Japanese ver.)11. Galileo (Japanese ver.)12. Wing Wing13. I do! Do you?14. Sugar15. Don‘t Lose Your Smile16. WA DA DA (Japanese ver.)〜IMLAY Remix〜17. Daisy18. tOgether fOrever【ブックレット】・撮りおろし歌詞ブックレット (60P)【封入内容】・初回Bver.ランダムフォトカード2枚(全18種)・ユニットver.ランダムフォトカード1枚(全6種)・シリアルナンバー入りチラシ●ソロ盤(CD) 完全生産限定盤メンバー別ソロジャケット(全9種) 各2,500円(税込)ソロ盤コンプリートBOX(9枚組) 22,500円(税込)1. Straight Line2. Grand Prix3. We Fresh (Japanese ver.)4. Up! (Japanese ver.)5. WA DA DA (Japanese ver.)6. MVSK (Japanese ver.)7. Giddy (Japanese ver.)8. Galileo (Japanese ver.)9. Wing Wing10. I do! Do you?11. Sugar12. Don‘t Lose Your Smile13. WA DA DA (Japanese ver.)〜IMLAY Remix〜14. Daisy15. tOgether fOrever【封入内容】・ソロver.ランダムフォトカード2枚(全18種)・4 Cut Sticker 1枚・シリアルナンバー入りチラシソロ盤 (YUJIN ver.)BVCL-1394ソロ盤 (XIAOTING ver.)BVCL-1395ソロ盤 (MASHIRO ver.)BVCL-1396ソロ盤 (CHAEHYUN ver.)BVCL-1397ソロ盤 (DAYEON ver.)BVCL-1398ソロ盤 (HIKARU ver.)BVCL-1399ソロ盤 (HUENING BAHIYYIH ver.)BVCL-1400ソロ盤 (YOUNGEUN ver.)BVCL-1401ソロ盤 (YESEO ver.)BVCL-1402