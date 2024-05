カフェコムサでは毎月3日を「ミ(3)ルクレープの日」として、フルーツをふんだんにサンドしたミルクレープを展開!

5月はバナナとキャラメルナッツのミルクレープを5月3日(金・祝)限定で発売します。

カフェコムサ「バナナとキャラメルナッツのミルクレープ」

価格:1,300円(税込)/1ピース

発売日:2024年5月3日(金・祝)

「カフェコムサ」は、日本全国の産地、農園の厳選した旬の美味しいフルーツを使用して、日本の四季を感じられるアート感覚溢れるケーキを提案しています。

そんな「カフェコムサ」では毎月3日を「ミ(3)ルクレープの日」として、フルーツをふんだんにサンドしたミルクレープを展開中。

5月はバナナとキャラメルナッツのミルクレープを発売します。

ミルクレープは何枚ものクレープを層にして間にクリームや果物をサンドしたもので「千枚のクレープ」という意味のフランス語です。

5月は、日本で一番多く消費されるフルーツのバナナを使用し、バナナとキャラメルナッツのミルクレープが提供されます。

老若男女、世代を問わず人気のフルーツであるバナナを、相性の良い芳ばしくほろ苦いキャラメルナッツと合わせ、ゴールデンウィークに家族で楽しめるミルクレープに仕上がっています。

しっとりと甘いバナナとキャラメルクリーム、クレープ生地をあわせて飾り付け。

中にもふんだんにバナナをサンドし、アクセントにキャラメリゼしたナッツを飾ったミルクレープです。

カフェコムサ「バナナとキャラメルナッツのミルクレープ」は、2024年5月3日限定で提供です。

※銀座店は価格とデザインが異なります。

※フルーツの入荷状況により、価格とデザインが変更になる場合があります。

