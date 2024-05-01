04 Limited Sazabys、主催の野外フェス＜YON FES 2024＞最終出演アーティストを発表
2024年6月22日(土)23日(日)、愛知県・モリコロパーク(愛・地球博記念公園)にて行われる、04 Limited Sazabys主催の野外フェス＜YON FES 2024＞の最終出演アーティストが発表された。
今回発表されたのは、＜YON FES＞初出演となるChilli Beans.、KANA-BOON、YOUR SONG IS GOOD、リーガルリリーの計4組。主催者である04 Limited Sazabysの呼びかけにより、全21組の出演アーティストが発表となった。
ライブ・イベント情報
6月22日(土) 愛知・モリコロパーク(愛・地球博記念公園)
6月23日(日) 愛知・モリコロパーク(愛・地球博記念公園)
open9:30 / start11:00 / 終演19:00予定 ※各日共通予定 / 雨天決行 / 荒天時は中止)
▼出演
■6/22(土)：04 Limited Sazabys / ENTH / KANA-BOON / My Hair is Bad / ROTTENGRAFFTY / Saucy Dog / SHANK / THE ORAL CIGARETTES / サバシスター / リーガルリリー
■6/23(日)：04 Limited Sazabys / Chilli Beans./ Crossfaith / FOMARE / go!go!vanillas / KOTORI / ORANGE RANGE / SiM / YOUR SONG IS GOOD / ハルカミライ / プッシュプルポット
▼チケット
6/22(土)：1日入場券 ￥10,000 (税込)
6/23(日)：1日入場券 ￥10,000 (税込)
主催：YON FES 2024 実行委員会
企画：No Big Deal Records / 日本コロムビア
制作：DGエージェント
運営：SUNDAY FOLK PROMOTION
（問）SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100
リリース情報
2024年4月17日(水)リリース
【Blu-ray (2Disc)】￥7,700 (￥7,000＋tax)
【DVD (3Disc)】￥6,600 (￥6,000＋tax)
※スリーブケース仕様
▼CONTENTS
・THE BAND OF LIFE ＠2023.11.11-12 日本武道館
・DOCUMENT OF “THE BAND OF LIFE”
・著名人によるお祝いメッセージ
・SPECIAL PHOTO BOOK (84P)
●収録曲
▼Day1
01. monolith
02. knife
03. Finder
04. escape
05. days
06. climb
07. in out
08. Chicken race
09. Milestone
10. Grasshopper
11. kiki
12. Alien
13. Re-fiction
14. Re-Squall
15. Re-swim
16. Standing here
17. Now here, No where
18. Warp
19. midnight cruising
20. Lost my way
21. Night on
22. imaginary
23. milk
24. soup
25. eureka
26. Horizon
27. Just
encore
en1. Terminal
en2. swim
▼Day2
01. Keep going
02. message
03. fiction
04. fade
05. Every
06. My HERO
07. Brain sugar
08. Kitchen
09. Jumper
10. Galapagos
11. Galapagos II
12. nem...
13. Re-monolith
14. Re-midnight cruising
15. Re-swim
16. Buster call
17. discord
18. 夕凪
19. mahoroba
20. labyrinth
21. Cycle
22. medley
23. Honey
24. hello
25. eureka
26. Harvest
27. Squall
encore
en1. Feel
en2. Give me
関連リンク
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◆04 Limited Sazabys オフィシャルYouTubeチャンネル
◆04 Limited Sazabys オフィシャルFC「YON TOWN」
◆＜YON FES 2024＞ オフィシャルサイト