サントリーは、濃縮タイプ飲料「割るだけボスカフェ」の新たなラインアップとして「割るだけボスカフェ チョコバナナラテをつくる」を2024年5月21日(火)から期間限定で発売!

商品のアイキャッチについている2次元コードを読み取って応募する「割る友!プログラム」では「おさるのジョージ」オリジナル絵本型クッションやえらべるPAYがもらえるキャンペーンが開催されます。

サントリー食品「割るだけボスカフェ チョコバナナラテをつくる」

希望小売価格(税別):308円

容量:340mlペットボトル

発売日:2024年5月21日(火)

発売地域:全国

「割るだけボスカフェ」は、牛乳や水と割るだけでお店のようなぜいたくな味わいのラテ・ブラックが手軽に楽しめる濃縮タイプのドリンク。

人気のチョコバナナラテを手軽に楽しめるよう「割るだけボスカフェ」から新たなフレーバーとして「割るだけボスカフェ チョコバナナラテをつくる」が発売されます。

パッケージはバナナが大好きな、大人気キャラクター「おさるのジョージ」とコラボしたデザインです☆

割る友!プログラム

「割る友!プログラム」で、商品についている2次元コードを読み取って応募すると、“「おさるのジョージ」オリジナル絵本型クッション”や“えらべるPAY”がもらえるキャンペーンが実施されます。

「割る友!プログラム」は、割るだけボスカフェ公式LINEアカウントを友だち追加して、対象の「割るだけボスカフェ」に貼られた告知シールから2次元コードを読み取ると、「ポイントキャンペーン」や「キャッシュバックキャンペーン」に参加できるサービスです。

また、店頭POPや公式SNSで配信されるキャッシュバッククーポンを取得後、対象商品に貼付されているシールに印字の2次元コードを読み取ることで、デジタルポイントがもらえます。

抽選ポイントで応募できる賞品や、配布されるクーポンの内容は、時期によって変更されますので、年間を通じて楽しめるサービスとなっています。

“「おさるのジョージ」オリジナル絵本型クッション”の応募期間は5月1日(水)〜6月27日(木)となります。

「割る友!プログラム」キャンペーンサイト:

https://mobile.suntory.co.jp/cpn/softdrink/boss/warudake/warutomo/

人気のチョコバナナラテを手軽に楽しめる「おさるのジョージ」とコラボしたメニュー「割るだけボスカフェ チョコバナナラテをつくる」は2024年5月21日(火)発売です。

本製品はUniversal Studios Licensing LLC(ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC)との商品化契約に基づき、サントリー食品インターナショナル(株)が企画・制作した商品です。

