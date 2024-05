MUNEKAWAは、新作ショルダーバッグ「Caddis」を販売開始しました。

MUNEKAWA ショルダーバッグ「Caddis」

価格 :45,100円(税込)

素材

【本体】牛革マレンマ(イタリアンオイルレザー)×パラフィン撥水加工綿帆布(国産)

【ショルダーストラップ】アクリル

サイズ

【本体】縦28.5cm×横37.7cm×幅12cm、マチ:9cm

【ショルダーストラップ】幅5cm×長さ76〜131cm

重量 :約720g

カラー:ブラック/ベージュ/オールブラック

Munekawa直営店・オンラインショップにて販売中

5月14日(火)まで大丸東京店7Fにて開催中の、「Munekawa POP UP SHOP」でも購入できます。

長年製作されているフィッシングバッグの実用性と普段使いの実用性を掛け合わせて製作したオールシーズン使えるショルダーバッグです。

A4ファイルやノートPCも収納することができ、フィッシングはもちろんお仕事用のバッグとしても使えます。

「街でも釣りでも使える」をコンセプトにした、アウトドア&タウンユース仕様のショルダーバッグです。

釣行時は竿を持ちながら、もう片方の手でバッグの物を取り出す事がよくあります。

このことにヒントを得て、釣りでも普段使いでも「片手で中の物を取り出しやすい」バッグになるよう製作されました。

多種多様な使い方や入れる物を想定して、ポケットもさまざまなサイズにしています。

また、素材にオイルレザーと撥水加工(パラフィン撥水加工)帆布を用いて少しクラシカルな雰囲気を持たせておりカジュアルなスタイルから、きれいめスタイルにも合わせやすいデザインに仕上げています。

撥水性が高いため、普段使いはもちろん釣りやアウトドアなどの外遊びや旅行など、シーンを問わず使えるショルダーバッグです。

商品特徴

(1) 本体内部:オープンポケット×3/本体前部:オープンポケット×2

(2) A4ファイル・ノートPC・小さめの折りたたみ傘も収納可能

(3) 底面にはベルトを通せる革パーツを取り付け、金具にDカン・ハトメを使用

(4) パラフィン撥水加工を施した綿帆布をメイン素材に使用

(5) レザーはイタリア産レザー、金具は真鍮を使用した上品な質感とデザイン

オープンポケット×2 財布などの貴重品が深く入り込みこぼれ落ちる心配がありません。

背面ポケット A4ファイルやノートPCも収納可能。

ペットボトルや小さめの折りたたみ傘にも対応

■使う人・シーンを選ばない「定番」ショルダーバッグ

「Caddis」という名前はフライフィッシングで使われる「Elk Hair Caddis」(エルクヘアカディス)という定番のフライ(擬似餌)に由来しています。

多くの釣り人に慣れ親しまれているこのフライのように、使う人に親しまれる定番のバッグになってほしいという思いからこの名前を名付けました。

自身もフライフィッシングが趣味で、休日は釣りを楽しむ代表の宗川と製作スタッフ。

そんなフライフィッシャーとしての視点も活かした、オールシーズン使える「定番」のフィッシングショルダーバッグです。

ベージュ モデル身長:172cm

ブラック モデル身長:172cm

オールブラック モデル身長:172cm

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 街でも釣りでも使える!MUNEKAWA ショルダーバッグ「Caddis」 appeared first on Dtimes.