GALLERIA、『ALGS Year4 大会協賛モデル』にオリジナルノベルティ付きの4機種を追加
サードウェーブは、ゲーミングPC「GALLERIA（ガレリア）」の『ALGS Year4 大会協賛モデル』に、オリジナルノベルティ付きの製品4機種を追加した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて展開する。
ALGS Year4（Apex Legends Global Series Year4）は、『エーペックスレジェンズ』世界最高峰を決めるeスポーツ大会。APAC-North（北アジア太平洋）での開催には多くの日本チームも参戦する。
今回追加される大会協賛モデル4機種には、通常特典である専用壁紙2種のほかに、GALLERIAオリジナルクリアファイルと、ラバーキーホルダーを同梱。ラインアップに追加される機種は以下の通り。
【デスクトップPC】
GALLERIA ZA9C-R48S ALGS Year4 大会協賛モデル 特典セット：489,980円
（Intel Core i9-14900KF / GeForce RTX 4080 SUPER / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA XA7C-R47 ALGS Year4 大会協賛モデル 特典セット：277,979円
（Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4070 / 32GB / 1TB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA RM5C-R46 ALGS Year4 大会協賛モデル 特典セット：163,980円
（Intel Core i5-14400F / GeForce RTX 4060 / 16GB / 500GB Gen4 NVMe SSD）
【ノートPC】
GALLERIA XL7C-R46-5 ALGS Year4 大会協賛モデル 特典セット：234,980円
（Intel Core i7-13700H / GeForce RTX 4060 Laptop GPU / 16GB / 500GB Gen4 NVMe SSD）
オリジナルクリアファイル+ラバーキーホルダー
ALGS Year4 大会協賛モデル専用壁紙
ALGS Year4（Apex Legends Global Series Year4）は、『エーペックスレジェンズ』世界最高峰を決めるeスポーツ大会。APAC-North（北アジア太平洋）での開催には多くの日本チームも参戦する。
【デスクトップPC】
GALLERIA ZA9C-R48S ALGS Year4 大会協賛モデル 特典セット：489,980円
（Intel Core i9-14900KF / GeForce RTX 4080 SUPER / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA XA7C-R47 ALGS Year4 大会協賛モデル 特典セット：277,979円
（Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4070 / 32GB / 1TB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA RM5C-R46 ALGS Year4 大会協賛モデル 特典セット：163,980円
（Intel Core i5-14400F / GeForce RTX 4060 / 16GB / 500GB Gen4 NVMe SSD）
【ノートPC】
GALLERIA XL7C-R46-5 ALGS Year4 大会協賛モデル 特典セット：234,980円
（Intel Core i7-13700H / GeForce RTX 4060 Laptop GPU / 16GB / 500GB Gen4 NVMe SSD）
オリジナルクリアファイル+ラバーキーホルダー
ALGS Year4 大会協賛モデル専用壁紙