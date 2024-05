ABEMAは、「ABEMA」MLB 公式Xにおいて、ゴールデンウィーク(GW)にちなみ、ドジャース大谷翔平投手が、同チームのロバーツ監督が持つ球団の日本出身選手の本塁打記録を、ゴールデンウィーク期間中に超えられるかというアンケートを実施した。

ABEMAではGW中も連日、MLBの試合を中継している。これに関連して、公式Xにおいて「ロバーツ監督の本塁打記録に対し、大谷選手は『GW』中に“監督超え”の8号なるか?」というアンケートを実施。ロバーツ監督は沖縄県生まれで、ドジャース時代に通算7本塁打を放ち、ドジャースでの日本出身選手の最多本塁打記録保持者だ。

大谷選手は4月27日(土)のブルージェイス戦で7号ホームランを放ち、ロバーツ監督の記録と並んでいる。そんな大谷選手が、『アベマMLBスーパーLIVE』を含むGW中に“監督超え”となる8号ホームランを放つと予想したファンは、349票のうち94.3%。大谷選手の活躍に、多くのファンからの期待が寄せられた。

※4月28日(日)から4月30日(火)まで実施

ABEMAでは、GWの中でも日本時間5月4日(土)午前11時10分から行われる、大谷翔平選手、山本由伸投手所属のロサンゼルス・ドジャースVSアトランタ・ブレーブスの一戦は、『アベマMLBスーパーLIVE』と題して特別な内容で中継。解説に元プロ野球選手の糸井嘉男、MLBアナリストの福島良一、ダース・ローマシュ匡といった豪華メンバーを招き、試合開始前の午前10時40分から試合の見どころや日本人選手の注目ポイントなどをそれぞれの視点で語りつくす。

■5月4日(土)ドジャースvsブレーブス「ABEMA」中継概要



放送日時:日本時間5月4日(土)

配信開始:午前10時40分〜

試合開始:午前11時10分〜

視聴URL:https://abema.tv/channels/world-sports-1/slots/ErQPhex3omMKkT

実況:清水 俊輔(テレビ朝日)

解説:ダース・ローマシュ匡、糸井嘉男、福島良一

※今後の放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性あり。最新の情報は、ABEMA MLB 公式Xで確認。

公式X:https://twitter.com/MLB_ABEMA

※一部試合は、「ABEMA プレミアム」会員のみ視聴可能。

■MLB2024年シーズン「ABEMA」生中継概要

シリーズページURL:https://abema.tv/video/title/239-207

ジャンルページURL:https://abema.tv/video/genre/sports/baseball/mlb

