¡Úµð¿Í¡Û¤Ê¤¼À¾´ÜÍ¦ÍÛ¤ÏÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì»Ï¤á¤¿¤«¡© 2»î¹çÏ¢Â³¹õÀ± ¥É¥é1¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¹âÌÚË»á¤¬»ØÅ¦¤·¤¿²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ö¼«Ê¬ËÜ°Ì¤ÇÅê¤²¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
À¾´Ü¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë³«Ëë¤«¤é10ÅÐÈÄÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¤ÎµÏ¿¤âºî¤Ã¤¿¡ÊC)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡³«Ëë¸å¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö7²ó¤ÎÃË¡×¡¢µð¿Í¥É¥é1¥ë¡¼¥¡¼¡¢À¾´ÜÍ¦ÍÛ¤Î¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¿Í»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë³«Ëë10ÅÐÈÄÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¤È½ªÈ×¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4·î30Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï3¡Ý2¤È1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤Î¾ìÌÌ¤«¤é3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢°ÂÂÇ¤È2»Íµå¤ÇÆó»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥É¥ß¥ó¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ë½éµå¤ÎÊÑ²½µå¤òµÕÊý¸þ¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢µÕÅ¾¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡Úµð¿Í¥É¥é£±À¾´ÜÍ¦ÍÛ¡Û¡Ö´í¸±¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×10»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥ÉµÏ¿¤â¡Ä¤Ê¤¼ÂÇ¤¿¤ì½Ð¤·¤¿¤Î¤«︎¹âÌÚË¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï︎
¡¡À¾´Ü¤Ï4·î26Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç½é¼ºÅÀ¡¢½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ì¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë°ÊÍè¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿À¾´Ü¤Îü¥ÊÑÄ´ü¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤Ê¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï5·î1Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Úµð¿Í¥É¥é1À¾´ÜÍ¦ÍÛ¡Û¡Ö´í¸±¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×10»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥ÉµÏ¿¤â¡Ä¤Ê¤¼ÂÇ¤¿¤ì½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡ª¡©¹âÌÚË¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡ª¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é1¥ë¡¼¥¡¼¤Î¾õ¶·¤ò¼«¿È¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¹âÌÚ»á¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï³«Ëë¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡ÖÈè¤ì¡×¤È¡¢Áê¼êµåÃÄ¤Î¡Ö¸¦µæ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¡Ö·Ð¸³¤È¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥×¥í¤À¤«¤é¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÀ¾´Ü¤Î»ý¤ÁÌ£¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÄ¶Â®¥¯¥¤¥Ã¥¯¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï»þ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö1¤ÄÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥¯¤À¤È¡ÊÂÇ¼Ô¤Î¡Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ¤ò¾å¤²¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤â¿È¤ËÃå¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÀ¾´Ü¼«¿È¤â¥ª¡¼¥×¥óÀï»þ¤Ë¤ÏÂ¤ò¤¢¤²¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»î¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÄê¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤ÇµÕ¤ËÁê¼êÂÇ¼Ô¤È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÈùÄ´À°¤òµá¤á¤¿¡£¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ë¡¼¥¡¼¤Ç1·³¤Î¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¤²µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤àÊá¼ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÉ¬Í×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤Èµå¾ìÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤´¤é¤ó¡£¼«Ê¬ËÜ°Ì¤ÇÅê¤²¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£Áê¼ê¤Î¿´Íý¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÂÇ¼Ô¤È¤Î¤«¤±¤Ò¤¤â³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹¶Î¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö±¦¡ÊÂÇ¼Ô¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Î»È¤¤Êý¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¡¡Éý¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤è¤ê¸·¤·¤¤¹¶¤á¤òµá¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇÀþ¤¬ÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥ë¡¼¥¡¼±¦ÏÓ¤ÎÊ³Æ®¤¬¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£¥×¥í¿ÍÀ¸¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¤ÎÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]