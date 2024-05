【「馬刺しが食べたい」第1話】4月30日 公開

集英社は、同社の電子書籍サイト「少年ジャンプ+」にてマンガ「馬刺しが食べたい」を4月30日より短期集中連載を開始した。

本作は桜井さよる氏による青春グルメアート物語。好物である馬刺しの絵で、絵画コンクールの大賞を受賞した主人公・梅野かえでは、学校に掲示されたその絵が話題となった結果、なぜか強面な同級生・竹内聡美に目をつけられてしまう。

そんな彼には誰にも言えない秘密が……。馬刺しの絵がきっかけとなり二人の物語が始まる。

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.