À¾Éð¡¢4·î3ËÜÎÝÂÇ¤ÎÃæÂ¼¹äÌé¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥ó¡¡1ÈÖ¤Ï¶â»ÒÐÒ»Ê
¡¡¢¡À¾Éð¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê1Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡4Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÀ¾Éð¤Ï4·î¤Ë3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿40ºÐ¤ÎÃæÂ¼¹äÌéÆâÌî¼ê¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ï¾¾ËÜ¹Ò¡£Á°²ó¤Ï4·î17Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç8²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢Ì£Êý¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤¯º£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£2½µ´Ö¤Ö¤ê¤ÎÅÐÈÄ¤Ïº£µ¨ËÜµòÃÏ½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¼¡¥Ú¡¼¥¸¤ËÀ¾Éð¤Î¥¹¥¿¥á¥ó
1¡¡º¸¡¡¶â»ÒÐÒ»Ê
2¡¡Í·¡¡¸»ÅÄÁÔÎ¼
3¡¡»Ø¡¡ÃæÂ¼¹äÌé
4¡¡°ì¡¡¥¢¥®¥é¡¼
5¡¡»°¡¡º´Æ£Î¶À¤
6¡¡±¦¡¡¼ãÎÓ³Ú¿Í
7¡¡Æó¡¡³°ºê½¤ÂÁ¡¡
8¡¡Êá¡¡¸Å²ìÍªÅÍ¡¡
9¡¡Ãæ¡¡Ä¹Ã«Àî¿®ºÈ
¡¡¡¡Åê¡¡¾¾ËÜ¹Ò