きょうの米ＦＯＭＣ声明、インフレに関する表現に変化はあるのか＝ロンドン為替

きょうの米FOMC声明、インフレに関する表現に変化はあるのか=ロンドン為替



今日の米FOMCでは年内利下げ開始が後ずれすることが示されるのかどうかがポイントとなっている。そのなかで、声明におけるインフレに関する文言に変化があるのかどうかが注目される。



冒頭の段落で、「Inflation has eased over the past year but remains elevated.」という文章がある。インフレはここ1年間に緩和されてきたが、依然として高水準だ、との表現。緩和されてきたとの文章が、削除されるか、表現が弱まるようだと、インフレ警戒が再び台頭している印象を与えることとなりそうだが、どうか。



USD/JPY 157.96 EUR/USD 1.0666 EUR/JPY 168.50

