　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月1日のTOPIX先物期近（2024年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3010枚だった。


◯2024年6月限（特別清算日：6月14日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 13010(　 12610)
ソシエテジェネラル証券　　　　6753(　　6353)
ゴールドマン証券　　　　　　　2360(　　2348)
ビーオブエー証券　　　　　　　2047(　　2047)
バークレイズ証券　　　　　　　1598(　　1598)
JPモルガン証券　　　　　　　　1217(　　1217)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1109(　　1109)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 676(　　 676)
シティグループ証券　　　　　　 668(　　 668)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 476(　　 476)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 284(　　 284)
野村証券　　　　　　　　　　　 237(　　 237)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 319(　　 201)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 157(　　 157)
日産証券　　　　　　　　　　　　67(　　　67)
光世証券　　　　　　　　　　　　56(　　　56)
インタラクティブ証券　　　　　　50(　　　50)
auカブコム証券　　　　　　　　　40(　　　40)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　35(　　　35)
松井証券　　　　　　　　　　　　29(　　　29)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース