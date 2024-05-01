「TOPIX先物」手口情報（1日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万3010枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月1日のTOPIX先物期近（2024年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3010枚だった。
◯2024年6月限（特別清算日：6月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13010( 12610)
ソシエテジェネラル証券 6753( 6353)
ゴールドマン証券 2360( 2348)
ビーオブエー証券 2047( 2047)
バークレイズ証券 1598( 1598)
JPモルガン証券 1217( 1217)
モルガンMUFG証券 1109( 1109)
サスケハナ・ホンコン 676( 676)
シティグループ証券 668( 668)
UBS証券 476( 476)
BNPパリバ証券 284( 284)
野村証券 237( 237)
SBI証券 319( 201)
HSBC証券 157( 157)
日産証券 67( 67)
光世証券 56( 56)
インタラクティブ証券 50( 50)
auカブコム証券 40( 40)
ドイツ証券 35( 35)
松井証券 29( 29)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース