■村上隆は、インタビューなどでNewJeansのファンであることを公言

NewJeansと村上隆、世界のZ世代から絶大な人気を誇る2つのグローバルアイコンが、歴代級のコラボレーションを予告した。

NewJeansは5月1日0時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて「Right Now」のMVティザーを公開。「Right Now」は6月21日に発売される日本デビューシングル「Supernatural」の収録曲のひとつだ。

ティザーは、2nd EP『Get Up』で披露した「NewJeans×パワーパフガールズ」のキャラクターで始まる。愛の妙薬を探しに出た5人のメンバーは「虹の花」を発見し、超能力を発揮。その過程で不明なエラーによってふたつの世界が衝突し「NewJeans×村上隆」のキャラクターが登場。NewJeansの愛らしい魅力と村上隆の象徴的な作品である「虹の花」が出会って誕生したこのキャラクターは、ティーザーの最後に少ししか映らなかったにもかかわらず強烈なインパクトを残した。

日本で最も愛されている現代美術家で、ポップアーティストとして活動している村上隆は、独特で奇抜な作品と自身のシグネチャーであるフラワーキャラクターを活用して、ファッションブランドはもちろん、ビリー・アイリッシュなどグローバルポップスターたちとコラボし、親しまれている人物。定型化されたK-POPの枠組みを破り、新しい基準を提示したNewJeansと、変化に富んだ村上隆との組み合わせに、早くも多くの期待が集まっている。

特に普段からインタビューなどでNewJeansのファンであることを公言してきた村上隆が、NewJeansの日本デビューアルバムに参加することでも、その意味はさらに格別だ。

世界中のファンの反応も熱い。ファンたちは、

「ひとつのポップアートのようだ」

「日本アルバム収録曲を日本の有名作家とコラボレーションするアイデアとセンスがとても良い」

「NewJeansがジャンルだ」

「ティザー音楽がもうこんなに良いとは」

など様々なコメントが残されている。

NewJeansの日本デビューシングル「Supernatural」には、同名のタイトル曲「Supernatural」と収録曲「Right Now」、そして各曲のInstrumentalの全4曲を収録。初の日本アルバムであるだけに、 NewJeansがこれまで披露してきた韓国アルバムとどのように違うのかに関心が高まっている。

NewJeansは日本デビューに先立ち、現在SHIBUYA109と大々的なコラボレーションを実施中。4月26日にポップアップストアがオープンした他、4月30日にはSHIBUYA109の外壁にNewJeansの大型写真も掲げられた。またNewJeansは6月21日に日本デビューシングルを発売後、26日・27日の2日間、東京ドームで大規模なファンミーティングを開催。こちらも要チェックだ。

リリース情報

2024.05.24 ON SALE

SINGLE「How Sweet」

2024.06.21 ON SALE

SINGLE「Supernatural」

New Jeans JAPAN OFFICIAL SITE

https://www.newjeans.jp/