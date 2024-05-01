「TOPIX先物」手口情報（1日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限2万3429枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月1日のTOPIX先物期近（2024年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万3429枚だった。
◯2024年6月限（特別清算日：6月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 23429( 23328)
ソシエテジェネラル証券 14171( 14171)
JPモルガン証券 4692( 4692)
モルガンMUFG証券 4586( 4585)
ゴールドマン証券 8842( 4387)
バークレイズ証券 4068( 4030)
サスケハナ・ホンコン 2287( 2287)
ビーオブエー証券 3627( 2227)
BNPパリバ証券 1700( 1574)
野村証券 1733( 1283)
SMBC日興証券 3010( 759)
大和証券 714( 714)
UBS証券 475( 453)
みずほ証券 563( 440)
広田証券 350( 350)
シティグループ証券 806( 274)
ドイツ証券 272( 272)
SBI証券 383( 242)
auカブコム証券 166( 162)
日産証券 143( 143)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース