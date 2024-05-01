ITZY、「No Biggie」が先行配信スタート
5月15日にリリースされるITZYのJAPAN 3rd Single『Algorhythm』から、収録曲「No Biggie」が先行配信スタートとなった。
「No Biggie」は清涼感を感じるような爽やかな雰囲気をもった楽曲で、逃げ出したい時や見失ってしまいそうな時には“No Biggie＝たいしたことないわ”と言い聞かせて、乗り越えられるよう背中を押してくれる曲となっている。
現在ITZYは、約6か月間で世界28都市・32公演のITZY 2ND WORLD TOUR＜BORN TO BE＞開催中だが、5月17日からは国立代々木第一体育館公演3days・大阪城ホール公演を控えている状況だ。
シングル『Algorhythm』CD購入者対象イベントは、サイン会や2ショット会など豪華イベントの内容となっているが、応募抽選シリアル入りのCD商品は限りがあるので、早めのご予約を。
ITZY 2ND WORLD TOUR＜BORN TO BE＞in JAPAN
2024年5月18日（土）東京・国立代々木第一体育館 開場17：00 開演18：00
2024年5月19日（日）東京・国立代々木第一体育館 開場15：30 開演16：30
2024年5月22日（水）大阪・大阪城ホール 開場18：00 開演19：00
初回限定盤
通常盤
ITZY JAPAN 3rd Single 『Algorhythm』
https://www.itzyjapan.com/feature/Algorhythm
1.Algorhythm
2.No Biggie
3.Algorhythm（Instrumental）
4.No Biggie（Instrumental）
●初回限定盤【CD+DVD+TRADING CARDS】WPZL-32126
価格￥3,200（税抜価格￥2,909）
※DVD収録予定内容
『Algorhythm』Jacket Shooting Making Movie
『Algorhythm』Jacket Shooting ITZY's VLOG
※歌詞ブックレット28p / スリーブケース仕様
※初回限定盤トレーディングカード10枚ランダム封入
[メンバーソロ各8種・ユニット6種 全38種より10枚封入］
※特典応募シリアルナンバー2枚封入
●通常盤 【CD】 WPCL-13554
価格￥1,300（税抜価格￥1,182）
※歌詞ブックレット4p
＜初回プレス分のみ＞
※通常盤トレーディングカード1枚ランダム封入
[集合1種・メンバーソロ各1種 全5種より1枚封入］
※特典応募シリアルナンバー1枚封入
●MIDZY JAPAN限定YEJI盤【CD】 WPCL-60051
価格￥1,500（税抜価格￥1,364）
※歌詞ブックレット8P
※トレーディングカード3枚ランダム封入
[メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入]
※YEJI 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入
●MIDZY JAPAN限定RYUJIN盤【CD】 WPCL-60052
価格￥1,500（税抜価格￥1,364）
※歌詞ブックレット8P
※トレーディングカード3枚ランダム封入
[メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入]
※RYUJIN 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入
●MIDZY JAPAN限定CHAERYEONG盤【CD】 WPCL-60053
価格￥1,500（税抜価格￥1,364）
※歌詞ブックレット8P
※トレーディングカード3枚ランダム封入
[メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入]
※CHAERYEONG 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入
●MIDZY JAPAN限定YUNA盤【CD】 WPCL-60054
価格￥1,500（税抜価格￥1,364）
※歌詞ブックレット8P
※トレーディングカード3枚ランダム封入
[メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入]
※YUNA 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入
YEJI盤
RYUJIN盤
CHAERYEONG盤
YUNA盤
◆『Algorhythm』特設サイト