5月15日にリリースされるITZYのJAPAN 3rd Single『Algorhythm』から、収録曲「No Biggie」が先行配信スタートとなった。

「No Biggie」は清涼感を感じるような爽やかな雰囲気をもった楽曲で、逃げ出したい時や見失ってしまいそうな時には“No Biggie＝たいしたことないわ”と言い聞かせて、乗り越えられるよう背中を押してくれる曲となっている。


現在ITZYは、約6か月間で世界28都市・32公演のITZY 2ND WORLD TOUR＜BORN TO BE＞開催中だが、5月17日からは国立代々木第一体育館公演3days・大阪城ホール公演を控えている状況だ。

シングル『Algorhythm』CD購入者対象イベントは、サイン会や2ショット会など豪華イベントの内容となっているが、応募抽選シリアル入りのCD商品は限りがあるので、早めのご予約を。

ITZY 2ND WORLD TOUR＜BORN TO BE＞in JAPAN

2024年5月17日（金）東京・国立代々木第一体育館　　開場18：00　開演19：00
2024年5月18日（土）東京・国立代々木第一体育館　　開場17：00　開演18：00
2024年5月19日（日）東京・国立代々木第一体育館　　開場15：30　開演16：30
2024年5月22日（水）大阪・大阪城ホール　開場18：00　開演19：00


初回限定盤


通常盤

ITZY JAPAN 3rd Single 『Algorhythm』

2024年5月15日（水）
https://www.itzyjapan.com/feature/Algorhythm
1.Algorhythm
2.No Biggie
3.Algorhythm（Instrumental）
4.No Biggie（Instrumental）
●初回限定盤【CD+DVD+TRADING CARDS】WPZL-32126
価格￥3,200（税抜価格￥2,909）
※DVD収録予定内容
『Algorhythm』Jacket Shooting Making Movie
『Algorhythm』Jacket Shooting ITZY's VLOG
※歌詞ブックレット28p / スリーブケース仕様
※初回限定盤トレーディングカード10枚ランダム封入
[メンバーソロ各8種・ユニット6種　全38種より10枚封入］
※特典応募シリアルナンバー2枚封入
●通常盤 【CD】 WPCL-13554
価格￥1,300（税抜価格￥1,182）
※歌詞ブックレット4p
＜初回プレス分のみ＞
※通常盤トレーディングカード1枚ランダム封入
[集合1種・メンバーソロ各1種　全5種より1枚封入］
※特典応募シリアルナンバー1枚封入
●MIDZY JAPAN限定YEJI盤【CD】 WPCL-60051
価格￥1,500（税抜価格￥1,364）
※歌詞ブックレット8P
※トレーディングカード3枚ランダム封入
[メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入]
※YEJI　2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入
●MIDZY JAPAN限定RYUJIN盤【CD】 WPCL-60052
価格￥1,500（税抜価格￥1,364）
※歌詞ブックレット8P
※トレーディングカード3枚ランダム封入
[メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入]
※RYUJIN　2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入
●MIDZY JAPAN限定CHAERYEONG盤【CD】 WPCL-60053
価格￥1,500（税抜価格￥1,364）
※歌詞ブックレット8P
※トレーディングカード3枚ランダム封入
[メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入]
※CHAERYEONG　2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入
●MIDZY JAPAN限定YUNA盤【CD】 WPCL-60054
価格￥1,500（税抜価格￥1,364）
※歌詞ブックレット8P
※トレーディングカード3枚ランダム封入
[メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入]
※YUNA　2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入


YEJI盤


RYUJIN盤


CHAERYEONG盤


YUNA盤

◆『Algorhythm』特設サイト