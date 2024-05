NewJeansが、6月21日にリリースする日本デビューシングル『Supernatural』収録曲の「Right Now」MVにて、アーティストの村上隆とコラボレーション。MVティザーが公開された。

ティザーには、以前2nd EP『Get Up』でも実現した、パワーパフガールズとのコラボレーションキャラクターが登場。愛の妙薬を探しに出た5人のメンバーは『虹の花』を発見し、超能力を発揮する。その過程で不明なエラーによってふたつの世界が衝突し、‟NewJeans×村上隆”のキャラクターが登場する。

ティザーに登場するキャラクターは、NewJeansの愛らしい魅力と村上隆の象徴的な作品である『虹の花』が出会って誕生したとのこと。なお、村上隆は普段からインタビューなどで、NewJeansのファンであることを公言している。

また、NewJeansは日本デビューシングルをリリース後、6月26~27日の2日間、東京ドームでの大規模なファンミーティングを予定している。

