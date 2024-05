ソン・ジュンギ出演の映画「このろくでもない世界で」7月26日に日本で公開決定！超ワイルドな場面写真も解禁

「百想(ペクサン)芸術大言賞」4部門飛ノミネート、「第76回カンヌ国際映画祭」「第28回釜山(プサン)国際映画祭」にも公式出品された話題の韓国映画「ファラン(原題/オランダを意味する)」「HOPELESS(英題)」が、「このろくでもない世界で」の邦題で、7月26日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほかにて全国公開されることが決定した。本作はある寂れた町を舞台に、継父からの暴力と貧困に喘ぐ18歳の少年ヨンギュと、彼の絶望漂う瞳にかつての自父分を重ねた裏社会の男チゴンの物語。傷だらけのふたつの魂が交錯した時、悲劇がさらなる悲劇を生み、彼らの運命は思わぬ方向へ走り出す――。

社会格差の闇を描き続ける韓国映画界から新たな才能が発掘され、本作が初長編作品となる監督・脚本のキム・チャンフンだ。身体的痛みと心の叫びが渾然⼀体となった見事な脚本に惚れ込んだソン・ジュンギがチゴン役を熱望したことから、この企画が本格的に動き出したという。ソン・ジュンギは「これは韓国映画界に絶対に必要なプロジェクトだと信じていたので、参加する機会を頂けて感謝している」とその理由を語っている。チゴンの属する犯罪組織の門飛を叩くほかなかったヨンギュは、仕事という名の“盗み”を働き、徐々に憧れのチゴンに認められていくが……。このろくでもない世界で、響き合ったふたりにほんの⼀瞬でも陽が注ぐことはあるのだろうか?ヨンギュ役に扮したのは映画初主演のホン・サビン、長編デビュー作のキム・チャンフン監督というフレッシュなメンバーのなか、「ヴィンチェンツォ」「ロ・ギワン」等で主演を務め、4月28日(日)に最終回を迎えた超話題のTVドラマ「涙の女王」に“ヴィンチェンツォ役”としてカメオ出演するなど、飛ぶ⿃を落とす勢いのグローバルスターであるソン・ジュンギが果たした役割は大きかった。「トキメキ☆成均館スキャンダル」「太陽の末裔」で女性ファンを夢中にさせて以来、常にトップスターであり続けた彼が、大きく作り上げた体躯になまなましい傷を全身に刻んだ犯罪組織のリーダーという、これまで目にしたことのない姿で登場。表情や声のトーンまで徹底的に変身させて、チゴンというキャラクターを時に大言胆に、時に繊細に演じ切った。その渾身の演技と若手チームとの協働が「カンヌ国際映画祭」「釜山国際映画祭」の公式出品へ導き、そして本年の「百想芸術大賞」の映画部門に自身をはじめ、ホン・サビン、キム・ヒョンソ、キム・チャンフン監督がノミネートされる快挙に繋がったと言えるだろう。今回、本作の場面写真もあわせて解禁に! ソン・ジュンギがソン・ジュンギであることを消し去り、そこには裏社会の男に変貌を遂げたチゴンの姿がただ写っている。暗い部屋で眼光鋭くこちらを見据える男。それなのになぜかその瞳に生気は感じられず、虚無感を纏っていることが伝わってくる。薄汚れた顔には傷の跡もあり、闇組織に身を置く人間の悲哀さえも見て取れ、この役に懸ける彼の並々ならぬ覚悟がうかがえるカットとなっている。

■作品情報

「このろくでもない世界で」

7月26日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほか全国公開



監督・脚本:キム・チャンフン(初長編監督作品)

出演:ホン・サビン、ソン・ジュンギ、キム・ヒョンソ(BIBI)

配給・宣伝︓ハピネットファントム・スタジオ



2023年 / 韓国 / カラー / シネマスコープ / 5.1ch / 原題:화란 / 英題:HOPELESS / 123分 / 字幕翻訳:本田恵子/R15+

(C) 2023 PLUS M ENTERTAINMENT, SANAI PICTURES, HiSTORY ALL RIGHTS RESERVED.



