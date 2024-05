【アーケードアーカイブス ラスタンサーガ】5月2日 配信予定価格: PS4版 837円 Switch版 838円 プレイ人数:1~2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用アクション「アーケードアーカイブス ラスタンサーガ」の配信を5月2日に開始する。価格はPS4版が837円、Nintendo Switch版が838円。

「ラスタンサーガ」は1987年にタイトーから発売されたアクションゲーム。主人公である盗賊ラスタンを操作して、剣の攻撃やジャンプでステージを進み、セーム国で暴れまわるドラゴンに立ちむかう。武器や防具、強化アイテムなどを拾えば、有利に攻略することができる。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中!

公式番組「アーケードアーカイバー」が、YouTubeライブとニコニコ生放送にて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、たくさんのコンテンツが用意された生番組となっている。

5月2日19時からは「ラスタンサーガ特集」が配信。番組には、タイトーの外山氏、林氏、石川氏と、元タイトーで「ラスタンサーガ」サウンド担当のMar.(郄木正彦)氏が出演する予定となっている。

□YouTubeハムスターのチャンネルのページ

□ニコニコ生放送ハムスターのチャンネルのページ

(C) TAITO CORPORATION 1987 ALL RIGHTS RESERVED.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.