HORIは、同社の公式キャラクター「ホリッチ」を公開した。

HORI初の公式キャラクター「ホリッチ」が誕生した。名前の由来は「ホリ」と創業時に同社で製造していた電子部品である「スイッチ」を組み合わせたもの。公式サイトも公開され、キャラクターの日常を描いたイラストや壁紙などのコンテンツが順次配信される。

合わせて、「ホリッチ」がデザインされたグッズ商品3点も今夏に、リニューアルした「ホリストア」にて発売される。価格は「ホリッチ クッション」が1,500円、「ホリッチ トートバッグ」が1,000円、「ホリッチ ハンドタオル」が500円。

同社は、「本キャラクターの展開を通じて、皆さまに末永く愛される製品開発に邁進してまいります。今後の『ホリッチ』の活躍にご期待ください!」とコメントしている。

[性格]

・好奇心旺盛で明るい性格

・新しいゲームやコントローラーが大好き!

[趣味]

・ゲーム

[特技]

・コントローラーのボタン連射

[チャームポイント]

・スティックレバーみたいな丸いしっぽ

新製品

「ホリッチ クッション」

価格:1,500円

「ホリッチ トートバッグ」

価格:1,000円

「ホリッチ ハンドタオル」

価格:500円

