1日、園田競馬場で行われた第1回西日本クラシック(3歳・重賞・ダ1870m・1着賞金800万円)は、好位から早めに3角手前で先頭に並びかけた吉村智洋騎手騎乗の2番人気シンメデージー(牡3、高知・打越勇児厩舎)が、2番手から3角手前で先頭に立った1番人気オーシンロクゼロ(牡3、兵庫・玉垣光章厩舎)に3.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分05秒1(重)。

さらに3馬身差の3着に5番人気マルカイグアス(牡3、兵庫・橋本忠明厩舎)が入った。なお、3番人気ワンウォリアー(牡3、高知・工藤真司厩舎)は4着に終わった。

勝ったシンメデージーは、父コパノリッキー、母イズミコマンダー、その父コマンダーインチーフという血統。これで6戦無敗、重賞は2勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆シンメデージー(牡3)

騎手:吉村智洋

厩舎:高知・打越勇児

父:コパノリッキー

母:イズミコマンダー

母父:コマンダーインチーフ

馬主:楠 昌史

生産者:タガミファーム

【全着順】

1着 シンメデージー 2人気

2着 オーシンロクゼロ 1人気

3着 マルカイグアス 5人気

4着 ワンウォリアー 3人気

5着 ウェラーマン 4人気

6着 ミスターダーリン 7人気

7着 ホーリーバローズ 6人気

8着 ゴールデンロンドン 9人気

9着 アグロドルチェ 10人気

10着 レイアンドダンス 8人気

11着 アンバーシュガー 11人気