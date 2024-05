【「ポケモンカード・ディー・スタジオ」へ社名変更】4月26日 変更

ディー・エヌ・エーの子会社である「DeNAデジタルプロダクション」は、4月26日付けで社名を「ポケモンカード・ディー・スタジオ(Pokémon Card D Studio)」に変更したことを発表した。

本会社は、DeNAとポケモンがこれまで築き上げた強固なパートナーシップをもとに、協業の推進をおこなうことを目的に共同出資して設立した会社で、2024年中にリリース予定のスマートフォン向けポケモンカードゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket」の開発に特化・推進していくために社名を変更した。

「ポケモンカード・ディー・スタジオ」では、2019年に配信を開始した「ポケモンマスターズ EX」での実績やノウハウを活かし、「Pokémon Trading Card Game Pocket」のグローバルでの安定したサービス提供の実現を目指す。

「ポケモンカード・ディー・スタジオ(Pokémon Card D Studio)」会社概要

名称:株式会社ポケモンカード・ディー・スタジオ(英字表記:Pokémon Card D Studio Co., Ltd.) 所在地:東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 取締役代表取締役社長:井口徹也(株式会社ディー・エヌ・エー ゲームサービス事業本部 本部長)取締役:廣部圭太(株式会社ポケモン 専務執行役員)取締役:渡辺圭吾(株式会社ディー・エヌ・エー 取締役) 資本金:5,000万円 出資比率株式会社ディー・エヌ・エー:66.6%株式会社ポケモン:33.4% 事業内容:モバイルゲームの開発など

