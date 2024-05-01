DeNAデジタルプロダクションが社名を「ポケモンカード・ディー・スタジオ」に変更スマホアプリ「Pokémon Trading Card Game Pocket」の開発に特化・推進する会社に
【「ポケモンカード・ディー・スタジオ」へ社名変更】
4月26日 変更
（英字表記：Pokémon Card D Studio Co., Ltd.） 所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 取締役
代表取締役社長：井口徹也（株式会社ディー・エヌ・エー ゲームサービス事業本部 本部長）
取締役：廣部圭太（株式会社ポケモン 専務執行役員）
取締役：渡辺圭吾（株式会社ディー・エヌ・エー 取締役） 資本金：5,000万円 出資比率
株式会社ディー・エヌ・エー：66.6%
株式会社ポケモン：33.4% 事業内容：モバイルゲームの開発など
(C) 2024 Pokémon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
4月26日 変更
ディー・エヌ・エーの子会社である「DeNAデジタルプロダクション」は、4月26日付けで社名を「ポケモンカード・ディー・スタジオ（Pokémon Card D Studio）」に変更したことを発表した。
本会社は、DeNAとポケモンがこれまで築き上げた強固なパートナーシップをもとに、協業の推進をおこなうことを目的に共同出資して設立した会社で、2024年中にリリース予定のスマートフォン向けポケモンカードゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket」の開発に特化・推進していくために社名を変更した。
「ポケモンカード・ディー・スタジオ」では、2019年に配信を開始した「ポケモンマスターズ EX」での実績やノウハウを活かし、「Pokémon Trading Card Game Pocket」のグローバルでの安定したサービス提供の実現を目指す。
「ポケモンカード・ディー・スタジオ（Pokémon Card D Studio）」会社概要名称：株式会社ポケモンカード・ディー・スタジオ
（英字表記：Pokémon Card D Studio Co., Ltd.） 所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 取締役
代表取締役社長：井口徹也（株式会社ディー・エヌ・エー ゲームサービス事業本部 本部長）
取締役：廣部圭太（株式会社ポケモン 専務執行役員）
取締役：渡辺圭吾（株式会社ディー・エヌ・エー 取締役） 資本金：5,000万円 出資比率
株式会社ディー・エヌ・エー：66.6%
株式会社ポケモン：33.4% 事業内容：モバイルゲームの開発など
(C) 2024 Pokémon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
(C) 2024 DeNA Co., Ltd.
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