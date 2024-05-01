¡Ú£Æ£±¡Û¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤Ï¶¥¶È¶Ø»ß¾ò¹àÇË´þ¤ÇÍèµ¨°ÜÀÒ¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ËÂàÃÄ¥É¥ß¥Î¡ÖÂ¾¤Î´´Éô¤é¤â¸¡Æ¤¡×¡á±ÑÊóÆ»
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎàÅ·ºÍ¥Þ¥·¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼á¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¸ò¾Ä¤·¡¢¶¥¶È¶Ø»ß¾ò¹à¤òÇË´þ¤·¤ÆÍèµ¨¤«¤é¤Î°ÜÀÒ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶õÎÏ¤Îµ´ºÍ¡×¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥Þ¥·¥ó¤òÀ½ºî¤·¤Æ£Æ£±³¦¤ËÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤â¾ï¾¡·³ÃÄ¤òÃÛ¤¯¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼ÂåÉ½¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÆâÊ¶¤¬µ¯¤¡¢ÂàÃÄ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤Ï£²£°£²£µÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢·ÀÌó¤Ë£±Ç¯´Ö¤Î¶¥¶È¶Ø»ß¾ò¹à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÜÀÒ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â£²£·Ç¯¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¥µ¥¤¥É¤ÏÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¸ò¾Ä¤·¡¢¤³¤Î¾ò¹à¤òÇË´þ¤·¤ÆÍèµ¨¤«¤é¤Î°ÜÀÒ¤âÇ§¤á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤ÎÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤«¤é¤ÎÁá´üÂàÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾Ä¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤«¤é¤ÎÂàÃÄ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢£²£µÇ¯½é¤á¤«¤éÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¼«Í³¤Ë°ÜÀÒ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·ÀÌó¤Ï£²£µÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ç¡¢£²£·Ç¯¤Þ¤ÇÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë£±£²¤«·î¤Î¶¥¶È¶Ø»ß¾ò¹à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤Ë¶á¤¤´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÏÁá´üÂàÃÄ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¼«Í³¤Ë»Å»ö¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤Î¼çÄ¥¤ò¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂ¦¤¬°û¤ß¡¢À²¤ì¤ÆÍèµ¨¤«¤éÂ¾¥Á¡¼¥à¤Ç¤é¤ÄÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤òÁá´ü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤Ï£²£¶Ç¯·¿¥Þ¥·¥ó¤Î³«È¯³«»Ï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ë¡¼¥ë²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë£²£¶Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤Îº£¸å¤Ë¸«ÄÌ¤·¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤ÏàÂàÃÄ¥É¥ß¥Îá¤¬µ¯¤¤½¤¦¤À¡£¡Ö¥Û¡¼¥Ê¡¼ÏÀÁè¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¾¤Î´´Éô¤é¤â·ëÏÀ¤È¤·¤ÆÂàÃÄ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÆ±¶É¤Ï»ØÅ¦¡£ÍÇ½¤Ê¿Íºà¤¬¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤È¤È¤â¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÊø²õ´íµ¡¤À¡£