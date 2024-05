日本最古の遊園地「浅草花やしき」にて、TVアニメ『銀魂』とのコラボレーションイベントを開催!

描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの販売やオリジナルフード、ラリー、ガラポンなどを展開する「銀魂祭りたぁんず!!」が実施されます☆

浅草花やしき TVアニメ『銀魂』コラボレーションイベント「銀魂祭りたぁんず!!」

開催期間:2024年5月10日(水)〜6月30日(日)

期間中の休園日:2024年5月28日(火)、6月4日(火)〜7日(金)、18日(火)

営業時間:10:00〜18:00 ※天候により変動あり ※最終入園は閉園30分前

開催場所:浅草花やしき

週刊少年ジャンプで連載されていた、空知英秋先生原作の大人気漫画『銀魂』

2006年にはTVアニメの放送も開始された、今なお根強い人気を誇る作品です。

今回、TVアニメ『銀魂』とコラボした「銀魂祭りたぁんず!!」を、浅草花やしきにて開催!

期間中、主人公である「坂田銀時」をはじめとした8名がお祭りを楽しんでいる姿の描き下ろしイラストとパンダカーに乗った描き起こしイラストが登場します。

会場ではイベントのイラストを使用したオリジナルグッズの販売やオリジナルフード、ラリー、ガラポンなどを展開。

さらに、ナンジャタウンとのイベント連動キャンペーンなど、TVアニメ『銀魂』ならではの”バカ騒ぎ”が楽しめるイベントです。

スペシャルチケット

セット内容:入園料+ラリー+チケットケース

価格:2,200円(税込)

※小人・大人同一料金 ※払い戻しはできません

販売店舗:セブンチケット

発売日:2024年5月1日(水)20:00〜 ※売り切れ次第終了

ラリー引き換え場所:マルハナ商店(花やしき内お土産店舗)

※引き換えにはスペシャルチケットの半券が必要となります

※チケットケースは入園時に配布されます

販売スケジュール:

2024年5月15日(水)分 スペシャルチケット(日時指定)入園時間:10:00〜/13:00〜入園口:「ガシャポンのデパート 浅草花やしき店」横の特設入口※15:00〜最終入園の間に入園される場合は浅草門となります2024年5月16日(木)〜6月30日(日)分 スペシャルチケット(日時指定なし)入園時間:10:00〜17:30入園口:浅草門(パンダカーポストが目印です)

TVアニメ『銀魂』の限定グッズなどがセットになった「スペシャルチケット(前売券)」を販売。

両サイドにポケットが付いたチケットケースには、今回のコラボイラストが使用されています!

オリジナルグッズ

販売店舗:園内3階「イベントスペース」

1会計ごとのオリジナルグッズ個数制限:

・ランダムグッズ 1つにつき13個まで

・オープングッズ 1つにつき各種2個まで

ノベルティ配布対象:オリジナルグッズを3,000円(税込)以上購入された方

ノベルティ:クリアブックマーカー(全8種)※ランダム配布

園内3階にあるイベントスペースにて「描き下ろしイラスト」や「ミニキャライラスト」を使用したオリジナルグッズを販売。

特典として、オリジナルグッズを税込み3,000円以上購入するごとに、全8種のブックマーカーからいずれか1枚がランダムでプレゼントされます☆

書き下ろしアクリルスタンド

価格:各2,200円(税込)

着物姿の「坂田銀時」や「志村新八」「神楽」たちの書き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド。

真選組の「近藤勲」や「土方十四郎」「沖田総悟」のほか、攘夷派過激浪士の「桂小太郎」と、鬼兵隊の「高杉晋助」がラインナップされます。

ミニ提灯

価格:各990円(税込)

裏にマグネットと、携帯に便利なボールチェーンが付いたミニ提灯。

パンダカーを背中にのせた「定春」のほか、「エリザベス」や「坂本辰馬」「神威」「長谷川泰三」など全13種類が展開されます。

スタンプラリー

参加料金:1,000円(税込)

受付時間:10:00〜17:00

※受付終了時間は閉園の1時間前となります

最終報告(クリア特典引き換え):閉園の30分前まで

受付及び最終報告場所:マルハナ商店(花やしき内お土産店舗)

イベント期間中、園内を周遊しながら楽しむことができるスタンプラリーを実施。

クリアした方にはA5サイズの「箔押しキャラカード」全2種から1枚がランダムでプレゼントされます。

銀魂祭りたぁんず!!ガラポン

参加料金:600円(税込) ※1会計につき5回まで

販売場所:

2024年5月15日(水) 園内ディスク・オー下特設ブース

2024年5月16日(木)以降 園内3階「イベントスペース」

賞品:

A賞 アクリルボード(全1種)

B賞 アクリルキーホルダー(全8種/オープン)

C賞 ダイカットステッカー(全13種/ランダム)

大きなガラポンを回して景品をゲットすることができる「銀魂祭りたぁんず!!ガラポン」

出た玉の色によって、必ず景品がもらえます。

ネームステッカー

料金:500円(税込)

販売時間:10:00〜17:50

販売場所:園内お土産店舗「マルハナ商店」、園内2階「摩訶不思議!?スクープカメラマン」前 2か所

TVアニメ『銀魂』のアートを使用したオリジナルステッカーを販売。

自分の名前や好きなキャラクター、ワードなどを入れて、オリジナルのステッカーを作ることができます!

オリジナルフード

販売時間:

・マリオンクレープ 10:00〜閉園1時間前まで

・KiKi 10:00〜閉園1時間前まで

・フロル 10:00〜閉園1時間前まで

・お花見茶屋 11:00〜閉園1時間前まで

・ドムドムハンバーガー 10:00〜閉園30分前まで

・茶々工房 10:00〜閉園1時間前まで

園内にあるレストランにて、イベントを盛り上げるフードやドリンクメニューなどを販売。

真選組監察「山崎退」をイメージしたあんバーガーや、「ジャスタウェイ」をのせたクレープなどが販売されます。

フード購入特典として、1品購入ごとにオリジナルコースター1枚をランダムでプレゼント☆

「神威/長谷川泰三(マダオ)/桂小太郎」バースデー企画

スケジュール:

神威お祝い期間:2024年5月30日(木)〜6月3日(月)誕生日:6月1日対象メニュー:神威のおやつセット長谷川泰三お祝い期間:2024年6月11日(火)〜15日(土)誕生日:6月13日対象メニュー:まるでダークなお飲み物〜マダオ〜桂小太郎お祝い期間:2024年6月24日(月)〜28日(金)誕生日:6月26日対象メニュー:桂のゼリードリンク

イベント期間中にお誕生日を迎える「神威」や、「マダオ」こと「長谷川泰三」、「桂小太郎」のバースデーブロマイドをプレゼント。

対象メニューを購入することで、各キャラクターのお誕生日をプリントしたブロマイドがもらえます!

※数量限定のため、なくなり次第配付終了

バースデーメッセージボードの展示

設置場所:園内3階「イベントスペース」

お誕生日期間中、園内3階のイベントスペースに、バースデーメッセージボードを設置。

「神威」や「長谷川泰三」「桂小太郎」のお祝いメッセージを書いてボードに貼ることができます。

浅草花やしき×ナンジャタウン イベント連動キャンペーン

開催期間:2024年5月24日(金)〜6月30日(日)

「浅草花やしき」と「ナンジャタウン」のイベント連動キャンペーンを実施。

イベント開催中、対象チケットの提示で「チケット風イラストシート」がプレゼントされます。

※電子チケットや招待券など一部配布対象外のチケットがあります

浅草花やしき→ナンジャタウン

配布場所:ナンジャタウン内イベントエリア(ブラック・サロン)

期間中に来園した「浅草花やしき入園券」もしくは「スペシャルチケット」などを持ってナンジャタウンに遊びに行くと「ナンジャタウン限定チケット風イラストシート」をプレゼント。

パンダカーに乗る「坂田銀時」たちを描いた、浅草花やしきの書き下ろしイラストが使用されています。

ナンジャタウン→浅草花やしき

配布場所:浅草花やしき園内「マルハナ商店」

期間中に来園した「ナンジャタウン入園券」もしくは「パスポート」を持って浅草花やしきに遊びに行くことでプレゼントされる「浅草花やしき限定チケット風イラストシート」

ドレスやタキシード姿の万事屋メンバーや真選組、「神威」「高杉晋助」が描かれています☆

銀さんスペシャルグリーティング

スケジュール:

・浅草花やしき 2024年6月16日(日)

・ナンジャタウン 2024年6月23日(日)

注意事項:

・登場時間は各施設のイベント特設サイトを確認ください。

・施設によって運営方法が異なります。詳細は各施設のイベント特設サイトを確認ください。

・デジタルカメラやスマートフォンは持参ください。

・イベント中はスタッフの指示に従ってください。

・内容は予告なく変更・中止となる場合があります。

浅草花やしきとナンジャタウンにて、スペシャルグリーティングを開催。

「銀さん」こと「坂田銀時」の写真を撮影することができます。

「坂田銀時」たちの書き下ろしイラストを使用したグッズやメニューも登場するTVアニメ『銀魂』ファン必見のイベント。

浅草花やしき「銀魂祭りたぁんず!!」は、2024年5月10日より期間限定で開催です☆

※内容は予告なく変更・中止になる場合があります

