¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ à¹¬¤»¤Ê·Ý¿Íá¤Ï£×¥³¥¦¥¸¤ÈÃÇ¸À¡Ö¾å¤Ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£±Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¹¬¤»¤À¤È»×¤¦·Ý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¡¤É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë·Ý¿Í¤Ë¡¢¾®ÅÄ¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®ÅÄ¤Ï¡Ö¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´·Ý¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ø°ìÈÖ¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¿ÍÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹¬¤»¤À¤È»×¤¦·Ý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ïº£ÅÄ¡Ê¹Ì»Ê¡Ë¤µ¤ó¡¢ÅìÌî¡Ê¹¬¼£¡Ë¤µ¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤Èà£×¥³¥¦¥¸á¤òµó¤²¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÀäÂÐ¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤â¤¦£±¸Ä¡¢½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾å¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£ÅÄ¤µ¤óÅìÌî¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤Û¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾å¤Ï¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤«¤Ê¤Ã¤ÆËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÅú¤¨¤Ï½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹¬¤»¤Î´ð½à¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤¬¡ÖÌÌÇò¤¤¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢Æ´¤ì¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö·ë²Ì¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Â¿¤¤¡¢¾¯¤Ê¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¹¬¤»¤½¤¦¤ä¤Ê¤³¤Î¿Í¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£