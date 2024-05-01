『ROCKIN′ QUARTET』第7章 菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）＆NAOTO QUARTET、Billboard Live Tourが決定
ロックアーティストが弦楽四重奏（カルテット）でロックを歌う、2017年から続く『ROCKIN’ QUARTET』シリーズ 第7章が発表された。今回のボーカリストは、菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）。
9mm Parabellum Bulletといえば、その超絶テクニックで複雑に絡み合うバンドアンサンブル、その重厚なサウンドを突き抜けてくる菅原卓郎のボーカル。ヴァイオリン×2本、ヴィオラ、チェロによる弦楽四重奏＝カルテットでどこまでそのサウンドを再現できるのか。ヴァイオリニストNAOTOの弦アレンジにも注目が集まる。
ビルボードライブ・ツアーの日程は、7月16日（火）横浜、7月23日（火）大阪、8月2日（金）東京。一般予約の受付は、5月31日（金）に開始となる。
ROCKIN’ QUARTET とは
2017年からスタートした弦楽四重奏+ロックボーカリストによるライブシリーズ。
NAOTO率いるNAOTO QUARTETによるカルテットの常識を覆す様なアレンジも魅力。
【History】
2017年 第1章 大木伸夫（ACIDMAN）
2018年 第2章 山田将司（THE BACK HORN）
2019年 第3章 ホリエアツシ（ストレイテナー）
2020年 第4章 村松拓（Nothing’s Carved In Stone）
2021年 第5章 TOSHI-LOW（BRAHMAN / OAU）
2023年 第6章 内澤崇仁（androp）