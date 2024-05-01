　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44693.24　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42350.44　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41946.65　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41910.83　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41203.92　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40918.35　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40815.66　　新値三本足陽転値
40057.40　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39925.88　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39667.71　　均衡表雲上限(日足)
39200.06　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38933.40　　25日移動平均線
38910.88　　13週移動平均線
38910.41　　均衡表転換線(週足)
38856.21　　均衡表基準線(日足)

38274.05　　★日経平均株価1日終値

38273.38　　75日移動平均線
38042.53　　6日移動平均線
37940.93　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37764.35　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37670.62　　均衡表転換線(日足)
37486.75　　均衡表雲下限(日足)
36948.46　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36617.83　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36568.55　　均衡表基準線(週足)
36453.47　　26週移動平均線
35955.98　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35471.31　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34684.50　　200日移動平均線
33706.88　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31842.71　　均衡表雲上限(週足)
30960.30　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
28213.71　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　76.36(前日58.84)
ST.Slow(9日)　　61.90(前日49.81)

ST.Fast(13週)　 37.65(前日38.47)
ST.Slow(13週)　 47.81(前日48.08)

［2024年5月1日］

株探ニュース