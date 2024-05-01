【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(1日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
44693.24 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42350.44 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41946.65 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41910.83 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41203.92 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40918.35 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40815.66 新値三本足陽転値
40057.40 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39925.88 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39667.71 均衡表雲上限(日足)
39200.06 ボリンジャー:＋1σ(26週)
38933.40 25日移動平均線
38910.88 13週移動平均線
38910.41 均衡表転換線(週足)
38856.21 均衡表基準線(日足)
38274.05 ★日経平均株価1日終値
38273.38 75日移動平均線
38042.53 6日移動平均線
37940.93 ボリンジャー:-1σ(25日)
37764.35 ボリンジャー:-1σ(13週)
37670.62 均衡表転換線(日足)
37486.75 均衡表雲下限(日足)
36948.46 ボリンジャー:-2σ(25日)
36617.83 ボリンジャー:-2σ(13週)
36568.55 均衡表基準線(週足)
36453.47 26週移動平均線
35955.98 ボリンジャー:-3σ(25日)
35471.31 ボリンジャー:-3σ(13週)
34684.50 200日移動平均線
33706.88 ボリンジャー:-1σ(26週)
31842.71 均衡表雲上限(週足)
30960.30 ボリンジャー:-2σ(26週)
29717.39 均衡表雲下限(週足)
28213.71 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 76.36(前日58.84)
ST.Slow(9日) 61.90(前日49.81)
ST.Fast(13週) 37.65(前日38.47)
ST.Slow(13週) 47.81(前日48.08)
［2024年5月1日］
株探ニュース