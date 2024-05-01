

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44693.24 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42350.44 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41946.65 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41910.83 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41203.92 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40918.35 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40815.66 新値三本足陽転値

40057.40 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39925.88 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39667.71 均衡表雲上限(日足)

39200.06 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38933.40 25日移動平均線

38910.88 13週移動平均線

38910.41 均衡表転換線(週足)

38856.21 均衡表基準線(日足)



38274.05 ★日経平均株価1日終値



38273.38 75日移動平均線

38042.53 6日移動平均線

37940.93 ボリンジャー:-1σ(25日)

37764.35 ボリンジャー:-1σ(13週)

37670.62 均衡表転換線(日足)

37486.75 均衡表雲下限(日足)

36948.46 ボリンジャー:-2σ(25日)

36617.83 ボリンジャー:-2σ(13週)

36568.55 均衡表基準線(週足)

36453.47 26週移動平均線

35955.98 ボリンジャー:-3σ(25日)

35471.31 ボリンジャー:-3σ(13週)

34684.50 200日移動平均線

33706.88 ボリンジャー:-1σ(26週)

31842.71 均衡表雲上限(週足)

30960.30 ボリンジャー:-2σ(26週)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

28213.71 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 76.36(前日58.84)

ST.Slow(9日) 61.90(前日49.81)



ST.Fast(13週) 37.65(前日38.47)

ST.Slow(13週) 47.81(前日48.08)



［2024年5月1日］



株探ニュース

