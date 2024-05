【モスバーガー:「2024年度淡路島産たまねぎ祭り」】開催期間:5月1日~5月中旬まで

モスフードサービスは、関西と四国地域のモスバーガーにて「2024年度淡路島産たまねぎ祭り」を5月1日より開催する。開催期間は5月中旬まで。

「淡路島産たまねぎ祭り」では関西・四国地域限定で「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立て」、「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立て チーズ入り」が販売。今回、四国では4年ぶり、関西では6年目の開催となる。

「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立て」は、糖度の高さが特徴の淡路島産のたまねぎの中でも、特に生食にも適した、みずみずしく柔らかい「新たまねぎ」をふんだんに使用。「新たまねぎ」を店舗でスライスしてハンバーガーにサンドし、醤油をベースにしたオリジナルのたまねぎバーガーソースがかかっている。

「2024年度 淡路島産たまねぎ祭り」実施概要

商品名・価格:

「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立て」:価格480円

「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立てチーズ入り」:価格520円



実施期間:

5月1日~5月中旬 *期間限定



実施店舗:

関西・四国地域のモスバーガー 209店舗(一部店舗除く全店)

(大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県)

