【冨樫義博氏 X投稿】5月1日 投稿

漫画家の冨樫義博氏は、約7カ月ぶりとなるXの投稿を5月1日に行なった。

今回の投稿は「HUNTER×HUNTER」No.405の作業風景の一部を写したもの。原稿用紙の端にノンブルとおぼしき数字が書かれているが、5ページ目の作業中ということだろうか。

HUNTER×HUNTER

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.