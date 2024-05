Kep1er、日本1stアルバム収録のユニット曲が5月6日にラジオで初オンエア決定！

Kep1erが5月8日(水)に発売する日本1stアルバム「 」に収録される3曲のユニット曲が、5月6日(月)にラジオで初オンエアされることが決定した。ユニット曲は初回生産限定盤Bのみに収録され、「Celebrate」をキム・ダヨン、江崎ひかる、ソ・ヨンウン、「Highlight」を坂本舞白、キム・チェヒョン、ヒュニンバヒエ、「Cruise」をチェ・ユジン、シェン・シャオティン、カン・イェソがそれぞれ歌唱している。

なお、5月8日(水)の発売日にはリリースを記念したYouTubeでの生配信を行うことが発表されている。MCに古家正亨を迎え、Kep1erとKep1ian(ファンの名称)が一緒に、日本1stアルバム「 」発売までのヒストリーを振り返り、ヒストリーボードを作って行くスペシャル番組になるという。

■オンエア情報

LOVE FM「スイッチオン!DAYTIME」

5月6日(月)11:00〜15:00内で楽曲OA!

楽曲:「Celebrate」Sung by DAYEON, HIKARU, YOUNGEUN



TOKYO FM / JFN「ONE MORNING」

5月6日(月)6:00〜9:00)内で楽曲OA!

楽曲:「Highlight」Sung by MASHIRO, CHAEHYUN, HUENING BAHIYYIH



FM802「UPBEAT!」

5月6日(月)11:00〜14:00)内で楽曲OA!

楽曲:「Cruise」Sung by YUJIN, XIAOTING, YESEO



