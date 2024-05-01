【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30
予想　N/A　前回　48.7

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/20 - 04/26）20:00
予想　N/A　前回　-2.7%（前週比)

ADP雇用者数（4月）21:15
予想　18.0万人　前回　18.4万人（前月比)

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45　
予想　49.9　前回　49.9

建設支出（3月）23:00
予想　0.2%　前回　-0.3%（前月比)

JOLTS求人件数（3月）23:00
予想　868.0万人　前回　875.6万人

ISM製造業景気指数（4月）23:00　
予想　50.1　前回　50.3

FRB政策金利(FOMC)（5月）2日3:00　
予想　5.5%　前回　5.5%（上限金利)　
予想　5.25%　前回　5.25%（下限金利)

※予定は変更されることがあります。