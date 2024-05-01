これからの予定【経済指標】
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30
予想 N/A 前回 48.7
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/20 - 04/26）20:00
予想 N/A 前回 -2.7%（前週比)
ADP雇用者数（4月）21:15
予想 18.0万人 前回 18.4万人（前月比)
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45
予想 49.9 前回 49.9
建設支出（3月）23:00
予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)
JOLTS求人件数（3月）23:00
予想 868.0万人 前回 875.6万人
ISM製造業景気指数（4月）23:00
予想 50.1 前回 50.3
FRB政策金利(FOMC)（5月）2日3:00
予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)
予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)
※予定は変更されることがあります。
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30
予想 N/A 前回 48.7
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/20 - 04/26）20:00
予想 N/A 前回 -2.7%（前週比)
ADP雇用者数（4月）21:15
予想 18.0万人 前回 18.4万人（前月比)
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45
予想 49.9 前回 49.9
建設支出（3月）23:00
予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)
JOLTS求人件数（3月）23:00
予想 868.0万人 前回 875.6万人
ISM製造業景気指数（4月）23:00
予想 50.1 前回 50.3
FRB政策金利(FOMC)（5月）2日3:00
予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)
予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)
※予定は変更されることがあります。