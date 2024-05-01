【英国】

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30

予想 N/A 前回 48.7



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（04/20 - 04/26）20:00

予想 N/A 前回 -2.7%（前週比)



ADP雇用者数（4月）21:15

予想 18.0万人 前回 18.4万人（前月比)



製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45

予想 49.9 前回 49.9



建設支出（3月）23:00

予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)



JOLTS求人件数（3月）23:00

予想 868.0万人 前回 875.6万人



ISM製造業景気指数（4月）23:00

予想 50.1 前回 50.3



FRB政策金利(FOMC)（5月）2日3:00

予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)

予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)



※予定は変更されることがあります。

外部サイト