【ホビーリンク・ジャパン:「ゴールデンウィークセール」】実施期間:5月1日~5月8日13時まで

ホビーリンク・ジャパンは、同社通販サイトにてセール「ゴールデンウィークセール」を5月1日より実施している。実施期間は5月8日13時まで。

本セールでは「SALEマーク」の付いた対象商品が最大90%オフの特別価格で販売される。対象商品にはガンプラをはじめとしたプラモデルやスケールモデル、フィギュアの他、ツールなどもラインナップ。

なお、セール価格は「5月31日までに発送頂ける方限定」での販売価格となっている。

