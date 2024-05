CRAVITY、Mnetサバイバル番組「Road to Kingdom」シーズン2に出演？事務所がコメント

CRAVITYが、Mnetサバイバル番組「Road to Kingdom」シーズン2に出演するか、注目が集まっている。1日、所属事務所のSTARSHIPエンターテインメントは、Newsenに「『Road to Kingdom』シーズン2に関して確定したことはなく、現在制作陣と出演について協議中だ」とコメントした。Mnetは今年下半期の放送を目標に「Road to Kingdom」新シーズンを企画している。これと関連し、Mnetは4月24日、「『Road to Kingdom』の新しいシーズンが、今年下半期に編成される予定だ。ただし番組の企画・準備段階のため、番組名や放送日などの具体的な内容は、追ってお伝えできると思う」と伝えた。

これに先立って、2020年に放送されたシーズン1ではPENTAGON、ONF、Golden Child、THE BOYZ、VERIVERY、ONEUS、TOOらボーイズグループ7組が競演し、THE BOYZが優勝を果たした。CRAVITYのほかに、ATBO、xikers、TEMPEST、THE NEW SIX(TNX)、8TURN、YOUNITEなどがシーズン2に出演すると噂されており、果たしてどのグループが出演を確定するか注目が集まっている。