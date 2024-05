チェ・ジョンヒョプ、日本ファンミーティングの追加公演を発表！6月に神戸で2DAYS

「Eye Love You」出演により日本で大ブレイク中のチェ・ジョンヒョプが、ファンミーティングの追加公演を開催する。昨日(30日)、日本公式サイトを通じて「2024 CHAE JONG HYEOP 1st FANMEETING in JAPAN First Love」の追加公演を開催することを発表した。6月8日(土)と9日(日)に神戸ワールド記念ホールで行われ、公演時間やチケットに関する詳細情報はファンクラブサイトで確認できる。

「2024 CHAE JONG HYEOP 1st FANMEETING」は、チェ・ジョンヒョプの初となるファンミーティングツアー。5月25日のソウル公演を皮切りに、日本では千葉・幕張メッセで6月1日(土)と2日(日)の2公演を予定していた。4月8日に開設された日本公式ファンクラブはオープンから約3時間で40万件以上のアクセスを記録し、人気の勢いがとどまることを知らないチェ・ジョンヒョプ。本格的な日本活動に期待が高まる中で追加公演の開催が知らされ、彼の今後の活躍にも注目が集まっている状況だ。

■公演概要

「2024 CHAE JONG HYEOP 1st FANMEETING in JAPAN [First Love]」

【日程・会場】

2024年6月8日(土)開場16:00/開演17:00

2024年6月9日(日)開場15:00/開演16:00

神戸/神戸ワールド記念ホール

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。



【チケット料金】

13,000円(税込)

※両公演同一価格となっております。

※未就学児入場不可

※別途プレイガイド手数料がかかります。

※開催公演に関しては理由の如何を問わず、チケット購入後のキャンセル・変更・払い戻しは一切できません。予めご了承ください。

※公演内容は急遽変更になる場合がございます。

※公演について会場へのお問い合わせはご遠慮ください。



枚数制限:1名様につき各公演4枚まで

※お申込み期間終了後の情報変更・お申込みキャンセル等は一切お受けできませんので、ご注意ください。

※同行者はファンクラブ会員である必要はございません。



【チケット販売スケジュール】

・FC先行(抽選)

受付期間:2024年5月7日(火)18:00~5月15日(水)23:59



・プレイガイド先行(先着)

受付期間:2024年5月23日(木)18:00~5月28日(火)23:59



・一般販売(先着)

受付期間:2024年5月31日(金)18:00~各公演前々日まで



<問い合わせ>

CHAE JONG HYEOP JAPAN OFFICIAL FANCLUB事務局(月〜金 10時〜17時)

support@chaejonghyeop-official.jp



今後の状況により注意事項等に変更・追加がある場合は、公式ファンクラブサイトやオフィシャルX(旧Twitter)にてご案内いたしますので、随時ご確認をお願い致します。



■関連リンク

チェ・ジョンヒョプ日本公式ファンクラブサイト

チェ・ジョンヒョプオフィシャルX