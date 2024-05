ダンス&ボーカルグループ・EXILE、GENERATIONS from EXILE TRIBEの関口メンディー(33)が6月25日をもってグループを卒業し、LDHを退社することがきのう4月30日、公式サイトで発表された。これを受けてきょう5月1日、GENERATIONSメンバー7人が記者会見に登場した。メンディーは「世界でエンタメンディー!」と意気込みを叫んだ。メンバー6人がメンディーから卒業の相談を受けたのは2022年だった。メンディーは「自分はこの環境に甘えてしまっているのではないか」「自分の足で立って日本と世界の懸け橋になれるエンターテイナーになりたい」とグループ卒業&LDH退社の理由を改めて語り、新たな事務所に所属する予定はなく、フリーで活動すると明かした。

メンディーは最後に「たくさんの不安や心配をかけてしまって本当にすみませんでした。僕は卒業することになりますが、変わらずエンタメを通して皆さんを笑顔にできるように精一杯精進していきたいと思います。あたたかく見守っていただけるとうれしいです。本当にきょうはありがとうございました!」と伝えた。GENERATIONS from EXILE TRIBEはパフォーマーの白濱亜嵐、小森隼、佐野玲於、関口メンディー、中務裕太、ボーカルの片寄涼太、数原龍友からなるダンス&ボーカルグループ。2012年11月に1stシングル「BRAVE IT OUT」にてデビュー。デビュー以来全シングルがオリコンランキングTOP10入りしている。19年末には『第70回NHK紅白歌合戦』に初出場。その年から3年連続出場を果たした。メンディーは1991年1月25日生まれ、アメリカ出身。2012年11月、GENERATIONS from EXILE TRIBEのパフォーマーとしてメジャーデビュー。14年4月にEXILE新パフォーマーに決定し、EXILEに加入。16年からNIGO、EXILE NAOTO、VERBAL、SWAYと共にヒップホップユニット「HONEST BOYZ」として、23年からEXILE TRIBEの新音楽ユニット・EXILE B HAPPYのメンバーとしても活動。また、近年は俳優活動としてドラマ『パリピ孔明』(フジテレビ系)、映画『HiGH&LOW』シリーズ、『PRINCE OF LEGEND』などに出演している。