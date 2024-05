韓国の5人組グループ・NewJeansが1日、YouTubeのHYBE LABELS公式チャンネルを通じて、日本デビューシングル「Supernatural」(6月21日発売)の収録曲「Right Now」のミュージックビデオ(MV)ティザーを公開し、現代美術家/ポップアーティストの村上隆とのコラボレーションを予告した。この日公開されたティーザーは、2nd EP『Get Up』で披露した「NewJeans×パワーパフガールズ」のキャラクターで始まる。愛の妙薬を探しに出たメンバー5人は「虹の花」を発見し、超能力を発揮する。

その過程で、不明なエラーによってふたつの世界が衝突。「NewJeans×村上隆」のキャラクターが登場する。NewJeansの愛らしい魅力と村上隆の象徴的な作品である「虹の花」が出会って誕生したこのキャラクターは、ティーザーの最後にわずかに映り、強烈なインパクトを残した。ビリー・アイリッシュらグローバルスターたちとコラボしてきた村上は、インタビューなどでNewJeansのファンであることを公言してきた。今回コラボが実現する日本デビューアルバムに注目が高まる。日本デビューシングル『Supernatural』には、同名のタイトル曲「Supernatural」、収録曲「Right Now」、それぞれのインストゥルメンタルの全4曲が収録される。※画像クレジット(C) &TM Cartoon Network. (s24) (C) 2024 ADOR. All Rights Reserved.(C)2024 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. / ADOR Co., Ltd. All Rights Reserved.