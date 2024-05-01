女子テニスの国別対抗戦ビリー・ジーン・キング・カップ、予選ラウンド、日本対カザフスタン。勝利を喜ぶ大坂なおみ（2024年4月12日撮影）。(c)Yuichi YAMAZAKI / AFP

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【AFP＝時事】女子テニスの国別対抗戦ビリー・ジーン・キング・カップ（Billie Jean King Cup 2024）は30日、11月にスペイン・セビリア（Seville）で行われる決勝ラウンドの組み合わせが発表され、日本は1回戦でルーマニアと対戦することが決まった。勝てば準々決勝で第2シードのイタリアと激突する。

　前回王者のカナダ、イタリア、オーストラリア、チェコの上位4シードは準々決勝からの登場となる。大会は今回からグループステージが廃止され、ノックアウト方式で行われる。

　決勝ラウンドの組み合わせは以下の通り。

■1回戦（11月12〜14日）

ドイツ対英国

スロバキア対米国

スペイン対ポーランド

日本対ルーマニア

■準々決勝（11月15〜17日）

カナダ対ドイツと英国の勝者（準々決勝1）

オーストラリア対スロバキアと米国の勝者（準々決勝2）

スペインとポーランドの勝者対チェコ（準々決勝3）

日本とルーマニアの勝者対イタリア（準々決勝4）

■準決勝（11月18〜19日）

準々決勝1の勝者対準々決勝2の勝者

準々決勝3の勝者対準々決勝4の勝者

■決勝（11月20日）

【翻訳編集】AFPBB News

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