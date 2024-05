ITZY、日本3rdシングルの収録曲「No Biggie」が配信スタート！リリックビデオも公開

ITZYが5月15日にリリースする日本3rdシングル「Algorhythm」から、収録曲「No Biggie」の先行配信がスタートし、リリックビデオも公開された。清涼感を感じるような爽やかな雰囲気をもった同曲。逃げ出したい時や見失ってしまいそうな時には“No Biggie=たいしたことないわ”と言い聞かせて、乗り越えられるよう背中を押してくれる曲となっている。ITZYは現在、約6か月間で世界28都市・32公演の「ITZY 2ND WORLD TOUR 」を開催中で、世界を駆け巡っている。5月17日より始まる、国立代々木第一体育館公演3days・大阪城ホール公演、そして日本3rdシングル「Algorhythm」への期待が高まっている。

「Algorhythm」のCD購入者対象イベントは、サイン会や2ショット会など豪華イベントの内容なっている。

■リリース情報

日本3rdシングル「Algorhythm」

2024年5月15日(水)発売



「No Biggie」配信URL



<CD収録内容>※全形態共通

1. Algorhythm

2. No Biggie

3. Algorhythm(Instrumental)

4. No Biggie(Instrumental)



◯初回限定盤【CD+DVD+TRADING CARDS】WPZL-32126

価格:¥3,200



<DVD収録予定内容>

・「Algorhythm」Jacket Shooting Making Movie

・「Algorhythm」Jacket Shooting ITZY’s VLOG

※歌詞ブックレット28p / スリーブケース仕様

※初回限定盤トレーディングカード10枚ランダム封⼊(メンバーソロ各8種・ユニット6種 全38種より10枚封入)

※特典応募シリアルナンバー2枚封⼊



◯通常盤【CD】WPCL-13554

価格¥1,300

※歌詞ブックレット4p



<初回プレス分のみ>

※通常盤トレーディングカード1枚ランダム封⼊(集合1種・メンバーソロ各1種 全5種より1枚封入)

※特典応募シリアルナンバー1枚封⼊



◯MIDZY JAPAN限定YEJI盤【CD】WPCL-60051

価格¥1,500

※歌詞ブックレット8P

※トレーディングカード3枚ランダム封⼊(メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入)

※YEJI 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入



◯MIDZY JAPAN限定RYUJIN盤【CD】WPCL-60052

価格¥1,500

※歌詞ブックレット8P

※トレーディングカード3枚ランダム封⼊(メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入)

※RYUJIN 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入



◯MIDZY JAPAN限定CHAERYEONG盤【CD】WPCL-60053

価格¥1,500

※歌詞ブックレット8P

※トレーディングカード3枚ランダム封⼊(メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入)

※CHAERYEONG 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入



◯MIDZY JAPAN限定YUNA盤【CD】WPCL-60054

価格¥1,500

※歌詞ブックレット8P

※トレーディングカード3枚ランダム封⼊(メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入)

※YUNA 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入



■関連リンク

・ITZY OFFICIAL FANCLUB

・日本3rdシングル「Algorhythm」特設サイト