ミスタードーナツは、2024年7月3日(水)より「ポン・デ・リング」「オールドファッション」「フレンチクルーラー」「イーストリング」「チョコレート」「ハニーチュロ」各シリーズのドーナツ生地をリニューアル!

ドーナツに使用される「ホイップクリーム」と「カスタードクリーム」も、‟さらにおいしく”リニューアルして登場します☆

ミスタードーナツ ドーナツ14品リニューアル

リニューアル発売日:2024年7月3日(水)営業開始より

対象ショップ:ミスタードーナツ全店、MOSDOイオンモール広島府中店

※ショップにより販売価格、取扱商品は異なります

対象商品改定価格幅:10円

「いいことあるぞ Mister Donut(ミスタードーナツ)」のブランドスローガンでおなじみのミスタードーナツ。

常においしいドーナツを提供してきた「ミスタードーナツ」は、今回人気定番ドーナツを‟さらにおいしく“にこだわってリニューアル!

対象となるのは、人気ドーナツ「ポン・デ・リングシリーズ」「オールドファッションシリーズ」「フレンチクルーラーシリーズ」「イーストリングシリーズ」「チョコレートシリーズ」「ハニーチュロ」の生地。

さらにドーナツに使用される「ホイップクリーム」「カスタードクリーム」も‟さらにおいしく“にこだわり、リニューアル。

また、生地・クリームのリニューアルにともない価格の改定も実施されます。

※上記以外にも価格改定する商品があります

※価格改定商品を含むセットも価格を変更します

※ショップにより取り扱い品目は異なります

※デリバリーは価格が異なります

ポン・デ・リングシリーズ

もちもち食感が人気の「ポン・デ・リングシリーズ」は2003年に発売し、不動の人気を誇るドーナツです。

今回、人気のもちもち食感はそのままに、風味を改良し、さらにコーティングやトッピングとの相性を楽しめる生地にリニューアルされています。

ポン・デ・リング

新価格:テイクアウト 162円(税込)/イートイン 165円(税込)

※現行価格 140円(税抜)/リニューアル後 150円(税抜)

人気No.1の「ポン・デ・リング」がリニューアル。

生地の風味を見直し、グレーズとの相性にこだわっています。

ポン・デ・黒糖

新価格:テイクアウト162円(税込)/イートイン165円(税込)

※現行価格 140円(税抜)/リニューアル後 150円(税抜)

あっさりとした黒五黒糖シュガーを味わえる「ポン・デ・黒糖」

こちらも、もちもち食感はそのままに風味がさらに改良されます。

オールドファッションシリーズ

サクサク食感が特長の「オールドファッションシリーズ」は、今回‟サクサク感のアップ“、‟くちどけ” ‟くちどけの良さ“と‟生地のコク“にこだわってリニューアル。

サクサクとした生地をひとくち食べるとコクのある味わい深さを感じられます。

オールドファッション

新価格:テイクアウト162円(税込)/イートイン165円(税込)

※現行価格 140円(税抜)/リニューアル後 150円(税抜)

シンプルに生地を楽しめる「オールドファッション」

サクサクでくちどけが良くコク深い生地に仕上げられています。

チョコファッション

新価格:テイクアウト172円(税込)/イートイン176円(税込)

※現行価格 150円(税抜)/リニューアル後 160円(税抜)

風味豊かなチョコレートとの組み合わせが楽しめる「チョコファッション」

「チョコファッション」でも、リニューアルしたサクサク食感を楽しめます。

フレンチクルーラーシリーズ

ふわっと軽い食感が特長の「フレンチクルーラーシリーズ」は、さらに軽い食感へ進化。

タマゴのコクを感じられる生地にもこだわっています。

生地をひとくち食べると、軽い口当たりを楽しめ、タマゴのコクが口いっぱいに広がります。

フレンチクルーラー

新価格:テイクアウト162円(税込)/イートイン165円(税込)

※現行価格140円(税抜)/リニューアル後 150円(税抜)

グレーズをコーティングした「フレンチクルーラー」

さらに軽く、くちどけ良く、タマゴのコクがアップしています。

エンゼルフレンチ

新価格:テイクアウト172円(税込)/イートイン176円(税込)

※現行価格150円(税抜)/リニューアル後 160円(税抜)

ホイップクリームをサンドし、チョコレートをコーティングした「エンゼルフレンチ」でも、リニューアルしたおいしさを体験できます。

イーストリングシリーズ

様々なコーティングやトッピングとの組み合わせにファンも多い「イーストリングシリーズ」

ふんわり食感が特長の「イーストリングシリーズ」は、さらに‟ふんわり軽い食感“、‟くちどけの良さ”にこだわりリニューアルしています。

さらにふんわり食感、さらにしっとりくちどけの良い生地になった事で、今までの風味とともに、食感も楽しめる味わいになりました。

ハニーディップ

新価格:テイクアウト162円(税込)/イートイン165円(税込)

※現行価格140円(税抜)/リニューアル後 150円(税抜)

「ハニーディップ」もリニューアル!

「ふんわり食感」と「くちどけの良さ」をさらに感じられる生地に生まれ変わります。

チョコリング

新価格:テイクアウト172円(税込)/イートイン176円(税込)

※現行価格150円(税抜)/リニューアル後 160円(税抜)

ふんわり口どけよく生まれ変わった「チョコリング」では、新しい生地とチョコレートとの相性も楽しめます。

チョコレートシリーズ

しっとり濃厚なミルクチョコレートの味わいが特長の「チョコレートシリーズ」は、ふんわり食感を加え、さらにチョコの風味をアップ。

濃厚なチョコレートの味わいの中にふんわり感が加わり、より食べやすい生地に仕上げられています。

チョコレート

新価格:テイクアウト162円(税込)/イートイン165円(税込)

※現行価格140円(税抜)/リニューアル後 150円(税抜)

シンプルな「チョコレート」

濃厚なチョコレートの味わいにふんわり感が加わり、さらにくちどけ良く生まれ変わります。

ゴールデンチョコレート

新価格:テイクアウト172円(税込)/イートイン176円(税込)

※現行価格150円(税抜)/リニューアル後 160円(税抜)

カリカリ食感のトッピングが人気の「ゴールデンチョコレート」も、生地をリニューアル。

さらに、濃厚なチョコレートにチョコレートのコーティングを楽しむ「ダブルチョコレート」なども、さらに美味しいドーナツに生まれ変わります。

ハニーチュロ

新価格:テイクアウト162円(税込)/イートイン165円(税込)

※現行価格140円(税抜)/リニューアル後 150円(税抜)

1990年登場のハニーチュロは表面をカリッと仕上げたスペイン風ドーナツです。

今回のリニューアルでは、カリッとした食感はそのままに、風味を見直し、グレーズとの相性が良い生地になっています。

ホイップクリーム

「エンゼルクリーム」や「エンゼルフレンチ」などの、人気ドーナツには欠かせない素材であるホイップクリームもリニューアル。

ミルク感をさらにアップさせることで、豊かなミルク感を感じられる味わいになります。

カスタードクリーム

なめらかでくちどけの良い「カスタードクリーム」は、‟コク“と‟くちどけ”にこだわりリニューアルしています。

生クリームを加えてクリームのコクをアップさせることで、ドーナツの生地とよく合うコク深いクリームになっています。

「ミスタードーナツ」の人気ドーナツの生地やクリームが、さらにおいしくリニューアル!

ミスタードーナツのリニューアル対象ドーナツ14品は、2024年7月3日(水)より発売です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ポン・デ・リングやオールドファッションなど定番ドーナツが‟さらにおいしく“!ミスタードーナツ ドーナツ14品リニューアル appeared first on Dtimes.