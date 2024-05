ヤマサ醤油から「スヌーピー」デザインボトルしょうゆが、2024年5月1日(水)より数量限定で登場!

「スヌーピー」と「ピーナッツ・ギャング」の笑顔が描かれている7種類のデザインボトルが販売されます。

ヤマサ醤油「スヌーピー」デザインボトルしょうゆ

商品名・価格:

・ヤマサ 鮮度生活 特選生(なま)しょうゆ 600ml 421円(税込)

・ヤマサ 鮮度生活 特選生(なま)しょうゆ 300ml 307円(税込)

・ヤマサ 鮮度生活 特選丸大豆しょうゆ 600ml 421円(税込)

・ヤマサ 鮮度生活 特選丸大豆しょうゆ 300ml 307円(税込)

・ヤマサ 鮮度生活 減塩しょうゆ 600ml 421円(税込)

・ヤマサ 鮮度生活 減塩しょうゆ 300ml 307円(税込)

・ヤマサ 絹しょうゆ 450ml 336円(税込)

発売日:2024年5月1日(水)

PEANUTS×ヤマサ醤油の「ONE DISH, BETTER LIFE(この一皿から素敵な未来を!)」キャンペーン第6弾がスタート!

ヤマサ醤油の「ONE DISH, BETTER LIFE」は、毎日の食事や生活でひとりひとりができることからまず行動を起こし、思いやりでみんなの食卓が笑顔になれる未来に繋げたいという想いを込めたキャンペーンです。

今回の第6弾キャンペーンでは、ヤマサ醤油のリサイクルPET材を配合した容器、植物由来の資源を原料の一部に使用して製造したバイオマスインキを使用した環境配慮型ボトル「鮮度ecoボトル」が、かわいい「スヌーピー」デザインになって数量限定で登場します。

「スヌーピー」たちの笑顔があふれるデザインボトルしょうゆ。

「スヌーピー」と「ピーナッツ・ギャング」の笑顔が描かれている全7種類のボトルが展開されます。

スペシャル壁紙ダウンロード

ダウンロード期限:2024年5月1日(水)11時頃〜7月31日(水)

「ヤマサ醤油」公式サイト内にあるスペシャルサイトでは、「スヌーピー」たちの笑顔があふれるストーリーの4種類のオリジナル壁紙が登場。

料理人や寿司職人に変身した「スヌーピー」のイラストがかわいい壁紙がダウンロードできます☆

ヤマサ醤油のエコな環境配慮型ボトルが、数量限定の「スヌーピー」デザインボトルに!

ヤマサ醤油「スヌーピー」デザインボトルしょうゆは、2024年5月1日(水)より数量限定で販売開始です。

