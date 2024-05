ダンス&ボーカルグループ・EXILE、GENERATIONS from EXILE TRIBEの関口メンディー(33)が6月25日をもってグループを卒業し、LDHを退社することが4月30日、公式サイトで発表された。これを受けてきょう5月1日、GENERATIONSメンバー7人が記者会見に登場した。リーダーの白濱は「6人の今後について自分たちの口で発表したいなと思い会見を開かせていただきました」と急きょの記者会見を開いた理由を伝えると、小森から「メンディーさんから卒業の思いを聞いたのは2022年でした。僕らも驚きましたし、引き止めもしましたが、何度も話し合いをして、6月25日に卒業することとなりました。落ち着いたタイミングを考慮しての期間を選ばせていただき、7月からは6人で活動していくことになります」と経緯を説明した。

関口はきのう公式サイトで「僕はLDHから独立し、新しい生き方に挑戦させていただきます。今まで以上に気を引き締めて、これからも芸能活動、エンタテインメントの世界に携わって参ります。どんな困難なことや試練があろうとも、これまで培ってきたものがあれば、乗り越えてゆけると、自分の可能性を信じています。どうかこれからも温かく見守っていてください」と伝えていた。そしてメンディーからは改めて「自分はこの環境に甘えてしまっているのではないか」と理由を語り、もう一つの理由として、子どもの頃に母から言われたという「日本と世界の架け橋になってほしい、という思いをかなえるため」と告白した。日本とナイジェリアのハーフであることも説明し「あれから23年。そんな姿を見せてあげたい。僕のルーツをたどっていくほど、日本のみならず世界で活動したいという思いが強くなってきました。世界で活躍できる自分になりたいですし、人生一度きり、挑戦してみたい。世界で活躍できるエンターテイナーになった時に、メンディーとして生んでくれた両親にも親孝行になると思っています」と語った。GENERATIONS from EXILE TRIBEはパフォーマーの白濱亜嵐、小森隼、佐野玲於、関口メンディー、中務裕太、ボーカルの片寄涼太、数原龍友からなるダンス&ボーカルグループ。2012年11月に1stシングル「BRAVE IT OUT」にてデビュー。デビュー以来全シングルがオリコンチャートTOP10入りしている。19年末には『第70回NHK紅白歌合戦』に初出場。その年から3年連続出場を果たした。メンディーは1991年1月25日生まれ、アメリカ出身。2012年11月、GENERATIONS from EXILE TRIBEのパフォーマーとしてメジャーデビュー。2014年4月にEXILE新パフォーマーに決定し、EXILEに加入。2016年からNIGO、EXILE NAOTO、VERBAL、SWAYと共にヒップホップユニット「HONEST BOYZ」として、2023年からEXILE TRIBEの新音楽ユニット・EXILE B HAPPYのメンバーとしても活動。また、近年は俳優活動としてドラマ『パリピ孔明』(フジテレビ系)、映画『HiGH&LOW』シリーズ、『PRINCE OF LEGEND』などに出演している。