クリスピー・クリーム・ドーナツは、2024年5月11日(土)より全国で開催される『しまじろうと わくわくドーナツフェスティバル』にて、コラボキャンペーンを開催!

「しまじろう」の大好物「ドーナツ」をテーマに、人とのつながりや誰かを大切に思う気持ちを学ぶストーリーのコラボイベントです。

期間中は、来場者全員に「オリジナル・グレーズド」の無料引換券がプレゼントされるほか、ドーナツフォトスポットの設置などお楽しみ企画が満載です。

クリスピー・クリーム・ドーナツ「しまじろうと わくわくドーナツフェスティバル」コラボキャンペーン

開催期間:2024年5月11日(土)〜9月29日(日)

公演スケジュール:全国30都道府県 35会場 101公演

料金:【通常席】一般価格:3,580円(税込) 【グッズ付き前列プレミアム席】5,500円(税込)

※全席指定

※3歳以上有料、3歳未満ひざ上無料(保護者1名につきお子さん1名まで、席が必要な場合は有料)

※チケット料金のほか、別途規定の手数料がかかります

構成:第1部 30分/休憩 15分/第2部 30分

・小さなお子さんにやさしい休憩ありの2部構成

・特別ダンスステージは写真撮影可能

クリスピー・クリーム・ドーナツは、ベネッセコーポレーションが運営する「しまじろうコンサート」と初コラボレーションを開催。

2024年の夏に開催される公演「しまじろうと わくわくドーナツフェスティバル」にてコラボキャンペーンが展開されます。

幼児の教育・成長支援ブランド「こどもちゃれんじ」の人気キャラクター「しまじろう」が出演する「しまじろうコンサート」は、2001年から開催している参加型コンサートです。

舞台のお話に合った応援アイテムを来場者プレゼントとして用意しており、会場全体が一体となって、クイズや応援を楽しみ、臨場感をもってストーリーに参加できるのが特長です。

今回クリスピー・クリーム・ドーナツがコラボレーションする「しまじろうと わくわくドーナツフェスティバル」は、「しまじろう」の大好物であり、子どもたちにも人気のおやつ「ドーナツ」をテーマに、人とのつながりや誰かを大切に思う気持ちを学ぶストーリーとなっています。

期間中は、来場者全員に「オリジナル・グレーズド」の無料引換券が配布されるほか、コンサートがさらに楽しくなるオリジナルドーナツグッズのプレゼントなど、コンサート前後の時間も楽しめるキャンペーンが用意されています。

イベントストーリー

大好きなドーナツのコンテストに出場することになったしまじろうたち。

みんなで協力しておいしく作るための材料を集めたり素敵なトッピングを考えたり大忙し。

しかし優勝をねらうはらぺこ団も登場して、しまじろうたちは大ピンチ!

はたして、しまじろうたちは無事に素敵なドーナツを完成させることができるのでしょうか。

クリスピー・クリーム・ドーナツ「オリジナル・グレーズド」無料引換券プレゼント

「しまじろうコンサート」に来場された方全員に、クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗で使える引換券つきチラシを会場でプレゼント!

「オリジナル・グレーズド」はふわっととろけるような食感で、世界中のクリスピー・クリーム・ドーナツで1番人気のドーナツ。

「しまじろうコンサート」で思い切りドーナツダンスを踊った後に、クリスピー・クリーム・ドーナツで優しい甘さが口の中に広がる「オリジナル・グレーズド」を楽しめます。

(コンサートチケット1枚につき、オリジナル・グレーズド1個分の引換券つきチラシを配布)

オリジナルテーマ曲「ドドドド ドーナツ」

人気ソング「ドドドド ドーナツ」をはじめとし、数々のしまじろうのヒットソングに合わせて、会場一体で歌ったりダンスを踊ったりします。

小さなお子さんも手遊びで楽しめます。

公式サイトの動画で、おうちで事前に練習したり、帰宅後に思い出したりして楽しむこともできます。

全員無料プレゼント「ドーナツ・タンブリン」

コンサートがさらに楽しくなるオリジナルドーナツアイテムとして「ドーナツ・タンブリン」を全員にプレゼント!

公演中に「しまじろう」を応援したり、クイズに答えたり、コンサートへの参加性をより高めることができるドーナツ型のタンブリン(紙製)です。

会場が一体となって楽しめて、生のコンサートならではの感動体験が味わえます。

内側は塗り絵になっていて、おうちに帰ってからも楽しかったコンサートの思い出を振り返る遊びができます。

プレミアム席グッズ「まんまるドーナツバッグ」

前列14列目までのプレミアム席のチケット1枚につき「まんまるドーナツバッグ」1個をプレゼント。

さわやかなメッシュ素材なので夏のおでかけにもぴったり。

大容量なので会場で購入したコンサートライトも収納可能です。

「ドーナツTシャツ」抽選会

コンサート会場のグッズ売り場にて9,000円(税込)以上購入された方は、「ドーナツTシャツ」が当たる抽選に参加できます。

ドーナツフォトスポット

ドーナツを持った「しまじろう」のバルーンと一緒に、記念写真を撮ることができます。

コンサート会場での楽しい思い出を記念に残せます。

「オリジナル・グレーズド」の無料引換券がもらえるほか、ドーナツをテーマにしたグッズのプレゼントなどお楽しみが盛りだくさん!

2024年5月11日(土)より開催される「しまじろうと わくわくドーナツフェスティバル」とクリスピー・クリーム・ドーナツのコラボキャンペーンの紹介でした。

